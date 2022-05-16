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台中清水區7000多戶無預警停電 台電搶修2小時復電

中央社 / 台中16日電

台中市清水區昨晚無預警大停電，7000多戶受影響，台電台中區營業處今天表示，接獲停電事故通報，先隔離故障區間，復電6000多戶，循線查修發現因設備故障，2小時內全線復電。

台中市清水區15日晚間8時無預警大停電，民眾在臉書專頁「清水小鎮」回報停電災情，海濱里、秀水里、武鹿里、西社里陸續停電。有民眾指出，電力斷斷續續，來了又停，一片漆黑不知如何是好，連路燈也不亮。

台電台中區營業處表示，15日晚間7時53分，台中區處接獲停電事故通報，立即派員搶修，晚間7時54分及8時隔離故障區間，復電6291戶。台電巡修人員循線查修後，發現在清水海濱路與漁港路口處有設備故障。

維修人員冒雨搶修，昨天晚間9時46分設備修復後，全線復電，會持續加強線路設備維護，避免事故再次發生。

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