中市沙鹿深波圖書館今起開工整修 耗資3000多萬元

台中沙鹿深波圖書館是國內數一數二的「電影主題」特色圖書館，館齡超過30年，部分設施老舊，空間擁擠不敷使用，台中市政府編列3223萬元預算進行空間改造與設備更新工程，今天舉行開工祈福典禮，預計明年2月完工。

台中市文化局長陳佳君表示，市長盧秀燕上任重視文教建設，積極支持圖書館閱讀空間改善與新建計畫，這次圖書館整修工程項目包括建築物增建及耐震補強、全館廁所更新、汰換部分老舊家具設備、增設電梯等，改造後的沙鹿深波圖書館將擴建近50坪，除解決館舍擁擠問題，也汰換老舊書櫃、桌椅，增加RFID系統設備、手機APP借書等智慧化服務，提供更寬敞明亮、安全舒適的閱讀空間。

陳佳君說，台中市政府重視閱讀，已連續3年獲閱讀力績優城市，去年疫情下，台中市的電子書借閱成長了174%，日前台中市重大建設結合圖書館及美術館的綠美圖也辦理上梁典禮，台中市的文化建設正積極進行中。

台中市立圖書館說明，除硬體設施改善，閱讀空間將以「全齡化」的設計滿足不同年齡層的民眾需求，期刊閱報區則從2樓移至1樓方便樂齡民眾使用，兒童閱讀區增設親子廁所及優化哺集乳室，男女廁所數量比例調整達到1：4，並在2樓電影主題區規劃視聽隔音艙，提供家庭和小團體專屬的影音空間，讓不同年齡層的讀者都可以找到適合的閱讀角落；沙鹿深波圖書館也將深化電影主題特色氛圍及館藏，打造公共圖書館獨具的品牌特色。

文化局指出，盧秀燕市長上任後，已完成多項圖書館閱讀空間改善與新建計畫，包括去年外埔分館擴建完成啟用、太平坪林圖書館新闢青少年閱讀空間，還有今年6月即將改建完成的興安分館，后里分館和上楓分館也將於今年開幕，同時也積極與企業合作，籌建北屯溪東地區第一座圖書館文英溪東圖書館，龍井分館空間改善工程也正積極規劃設計中。

今天開工祈福典禮在極至體能舞蹈團精彩的表演下展開序幕，文化局長陳佳君、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、台中市立圖書館長張曉玲、沙鹿區長廖財崇、長期贊助沙鹿深波圖書館的味丹文教基金會董事長楊辰文等人都參加。