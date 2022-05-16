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台中神岡直播平台「永恆天詩」今送出300萬獎金 1男1女對分
知名直播平台「永恆天詩」今天送出300萬獎金，雲林縣女子翁嘉梅和彰化市男子巫崇瑋兩人各獲得150萬元，扣除稅額實拿135萬元，直播主林揚竣送出現金。
位於台中市神岡區的知名直播平台「永恆天詩」，透過直播販售健康食品和日常用品，民眾購買可參加「精彩539」抽獎，每月抽出100萬元獎金，已連續2個月摃龜，本月累積獎金達300萬元。
抽出得獎者44歲翁嘉梅和32歲巫崇瑋，兩人都說沒想過自己會得獎，因為看到平台在臉書公告中獎者未兌獎，才想到自己還沒兌獎，發現自己中大獎很高興。
翁嘉梅在雲林縣虎尾鎮的黃昏市場賣雞肉，她在平台買葡萄糖胺奶粉給媽媽保養身體，沒想到意外中獎，第一次拿到這麼多現金，部分將捐出做公益，其他獎金還沒有想到要做什麼。
巫崇瑋在彰化從事房仲的業務工作，他說平常會購買牛樟等食用保養身體，中獎很驚喜，除了捐出部分做公益，還要將獎金與父母分享，孝敬父母，其餘存起來準備買房。
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