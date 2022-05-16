南投市將有親子運動公園 縣府拚年底前發包動工

南投縣議員曾振炎今質詢，親子公園規劃獨漏南投市，引發市民反彈。縣長林明溱解釋，原評估南投、名間相近應可共用，但獲民意反映後，重新評估地方需求，將利用國道三號下方的舊沙雕文化園區用地興建親子運動公園。

南投縣名間親子生態園區啟用後，受民眾喜愛，縣府規劃在草屯、埔里、竹山等3大鎮擴大興設。

縣議員曾振炎指出，名間鄉親子公園超夯，足見縣民相當需要能讓孩子安全玩樂的場所，縣府因此擴大規劃在草屯、埔里、竹山等3大鎮興設，但卻獨漏全縣人口數最多的南投市，這讓市民相當不滿，當地希望也能有自己的大型親子公園。

對此，南投縣長林明溱解釋，各鄉鎮市都希望能有大型親子公園，縣府因此進行評估規劃，而當初並非沒考量到南投市，係因南投市靠近名間，交通往來便捷，認為兩地應能共用親子公園，才會先針對草屯、埔里、竹山3大鎮進行規劃興設。

未料名間親子公園太熱門，且鄰近國道，啟用後不僅縣民使用，也吸引外地民眾前去遊憩，每到假日人潮洶湧，導致周邊大塞車，應設法疏散人流，縣府為此重新評估地方需求，認為南投市確實有必要再增設親子公園後，就著手積極覓地。

林表示，經縣議員張嘉哲、蔡宗智等人建議，縣府將活化國道三號下方的舊沙雕文化園區用地，除了規劃建置兒童遊具，同時設置籃球場、網球場等運動場域，打造成大型親子共融及運動公園，後續盡快籌措經費及規劃，拚今年底前發包。