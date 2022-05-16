預報彰化下豪雨量 第四河川局慶幸實際降雨量剛好

氣象預報梅雨鋒面可能為彰化縣沿海帶來強降雨，第四河川局與彰化縣政府連忙做防汛應變工作，專人提前進駐和檢查各抽水站及移動式抽水機的功能以確保正常運轉，直到今天，第四河川局監測轄區最大降雨量落在雲林麥寮，一天約200毫米，大城鄉不到100毫米，讓相關單位虛驚一場但仍不敢掉以輕心。

第四河川局和彰化縣水利資源處上周末根據氣象預報與NCDR（國家災害防救科技中心）鋒面降雨分析，這波梅雨鋒面逐漸通過台灣上空，台灣已出現明顯降雨，預估四河局轄區雨勢將逐漸加大，彰化地區可能雨量豐沛，因5月14日（農曆四月十四日）距離滿月大潮僅一天，需注意漲潮時段易釀成沿海排水不良地區可能淹水。

四河局局長李友平今天表示，上周周末之前和彰化縣水利資源處馬處長英傑電話聯繫防汛準備事宜，趕在周休二日前再次完成檢測水門、抽水站及抽水機功能，同時對去（2021）年伸港鄉六股排水、芳苑鄉新街排水、大城鄉過湖排水及外五間寮排水等發生淹水災情的熱點增佈抽水機，各抽水站及移動式抽水機操作人員也提前進駐監控和預先降低區排水位，降低彰化地區的淹水風險；四河局請移動式抽水機操作廠商待命，隨時提供支援彰化縣政府的防救災需求，減少淹水災害損失。