想買電動車苦於社區沒有充電樁 中市府：將研議辦法

政府大推綠色運輸，鼓勵民眾換購電動車輛，台中市議員李中指出，集合住宅的居民雖想買電動車，卻因設置合法充電樁如何分攤電費問題而卡關。都發局長黃文彬表示，會採納議員的意見，請住宅工程處盡速研議台中市社區電動車增設充電設備管理辦法。

李中表示，不少民眾向他反映，很想呼應政府綠色運具政策，購買電動車，但家住集合住宅，既不能自己付費私設充電樁，目前公寓大廈相關規約，也沒有相關設置充電樁的辦法或規範，以致社區不敢開放設置，他們只能望電動車興嘆。

李中說，都發局正研擬充電樁設置辦法，但僅針對未來要興建的集合住宅，既有的建物卻因電力費用分攤問題，阻礙綠色運具政策普及化的腳步。

他發現台北市去年制定公版的規約辦法，可讓各社區依循，修訂出自己社區的辦法，經區權會通過後設置充電樁，讓民眾騎電動車，可以回家充電，提高購置率。他請都發局盡速因地制宜研擬台中市的版本，滿足民眾購買電動車的需求，也讓社區電費分攤問題得以解決。黃文彬表示，會採納議員的意見，請住宅工程處盡速研議。

豐原社區管委會指出，社區停車場要設電動車充電樁，還須考慮有沒有空間可設置，一般老式集合住宅幾乎把停車場用到極致，設充電樁有困難。

西屯的社區管委會則反映，不少居民的確有此問題，買電動車卻無處可充電，管委會多次提案，都無法取共識，如果市府可訂出公版，可讓各管委會因地制宜。