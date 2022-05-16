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天主教會台中教區攜手靜宜大學獻關懷 外籍漁工好溫暖

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中教區在台中港成立海星海員服務中心，展開對海員的牧靈計劃。圖／靜宜大學提供
台中教區在台中港成立海星海員服務中心，展開對海員的牧靈計劃。圖／靜宜大學提供

「為所有在海上工作和靠海維生的人祈禱！」台中教區海員宗會長期以實際行動關懷海員和外籍漁工，定期到梧棲漁港帶來由台中教區附設互愛物資銀行、靜宜大學等單位募集的愛心物資，也安排義剪服務，讓外籍漁工擁有清新的儀容，並感受到台中教區志工的服務與溫暖。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，外籍漁工是從事海洋漁業不可缺少的工作夥伴，但位處偏遠漁港的外籍漁工，常受限於出海作業時間或經濟等因素，長期吃、住、工作都在船上，漁船內環境狹窄簡陋，生活品質不佳。到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。

靜宜大學校長唐傳義感謝離鄉背井的海員朋友的對台灣漁業的貢獻，該校除支持教區，持續協助募集物資，也願意提供法律服務等專業協助。

成立逾百年的教廷「促進整體人類發展部」海員宗會，長期關懷在海上工作的海員和漁工；目前遍及59個國家，334個港口；台灣天主教會在台北、台中、高雄等地設有海員宗會，就近於港口進行牧靈訪問及人道關懷。台中教區於2011年1月在台中港成立海星海員服務中心，展開對海員的牧靈計劃。

蘇耀文主教和台中教區海員宗會志工到梧棲漁港，帶來由台中教區互愛物資銀行、靜宜大學及社會各界募集與捐贈的衣服、營養品、民生用品、點心餐盒等物資。

蘇耀文表示，關懷漁工、發送物資的行動看似渺小，但從中能深刻感受到愛的關懷帶給漁工的安慰跟喜樂，就像德蕾莎修女所說「藉由我們小小的服務，把天主的大愛傳播給他們」。呼籲大家不僅是同島一命，更是地球生命共同體，我們是天主所愛的兒女、是天主所愛的共同體，應該一起努力彼此關懷。

來自印尼的漁工拿到愛心物資既開心又驚喜，更拿出手機中的明星照片當範本，請設計師為他剪個新造型，他也感受到台中教區志工的服務與溫暖。

天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供
成立逾百年的教廷「促進整體人類發展部」海員宗會，長期關懷在海上工作的海員和漁工；目前遍及59個國家，334個港口。圖／靜宜大學提供
成立逾百年的教廷「促進整體人類發展部」海員宗會，長期關懷在海上工作的海員和漁工；目前遍及59個國家，334個港口。圖／靜宜大學提供
現場同時進行義剪服務，讓外籍漁工擁有清新的儀容，並感受到台中教區志工的服務與溫暖。圖／靜宜大學提供
現場同時進行義剪服務，讓外籍漁工擁有清新的儀容，並感受到台中教區志工的服務與溫暖。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜大學等共同關懷外籍漁工，呼籲地球村彼此關懷。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜大學等共同關懷外籍漁工，呼籲地球村彼此關懷。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供
天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。圖／靜宜大學提供

外籍漁工 靜宜大學

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