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台中經國三接國六壅塞 明年單車道改成雙車道

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張玉嬿在會中提出改善台74號快速道路建議。記者黃寅／攝影
台中市議員張玉嬿在會中提出改善台74號快速道路建議。記者黃寅／攝影

台74號快速道路是台中市重要的道路，但因近年車流量大增，造成在與國道3號銜接的快官、霧峰交流道，以及在大里等多匝道發生雍塞，市民大感不便。立法院副院長蔡其昌上午邀集交通部官員開會，提出解決之道。

官員們在會中表示，因為彰化方向匯入快官交流道的車子較少，因此已把台中經74號快速道路匯入快官道路改為主幹道，並將號誌管制變得更智慧。

另在國道三號要匯入國道六號時，因為原只有單車道，也造成壅塞的狀況，現要改為雙車道，以增加車流運用；工程預計9月動工，明年底完工。

至於國道三經74號快速道路到大里，也已爭取新增草湖、十九甲和六順橋等3個匝道，可以減少上方的回堵。除了草湖匝道已興建中 ，十九甲匝道中央經費已經準備好，等待市府取得土地，預計明年8月可以動工。

蔡其昌也建議，希望可以在快官交流道北向及南向的道路匝道或者路肩適度的拓寬，讓北上可以走原先路肩的部分，減少南下塞車的情況。

包括市議員李天生、林德宇、張玉嬿、市議員參選人張芬郁等人也當場提出多項交通改善建議，例如台74號快速道路橋下道路應打通，以及大里霧峰間應有小環線，和中投至國道三號間應該可以直接連接，不必下橋再上國道等，交通部和台中市政府都允會研究，中投銜接國道三號部分並在評估可行性。

包括交通部路政司專委蔡書彬、交通部高速公路局中區分局長熊德維、交通部公路總局二工處長劉世桐都參加上午的會議，同時並至霧峰系統交流道會勘。

台74號快速道路因近年車流量大增，造成在與國道3號銜接的快官、霧峰交流道，以及在大里等多匝道發生雍塞，立法院副院長蔡其昌上午邀集交通部官員開會，提出解決之道。記者黃寅／攝影
台74號快速道路因近年車流量大增，造成在與國道3號銜接的快官、霧峰交流道，以及在大里等多匝道發生雍塞，立法院副院長蔡其昌上午邀集交通部官員開會，提出解決之道。記者黃寅／攝影
台中市議員李天先在會中提出改善台74號快速道路建議。記者黃寅／攝影
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台74號快速道路因近年車流量大增，造成在與國道3號銜接的快官、霧峰交流道，以及在大里等多匝道發生雍塞，立法院副院長蔡其昌上午邀集交通部官員開會，提出解決之道。記者黃寅／攝影
台74號快速道路因近年車流量大增，造成在與國道3號銜接的快官、霧峰交流道，以及在大里等多匝道發生雍塞，立法院副院長蔡其昌上午邀集交通部官員開會，提出解決之道。記者黃寅／攝影

國道 交通部

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