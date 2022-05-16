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台中市山岳會和三信商業銀行認養東卯山步道 守護山林
東勢林區管理處今天和社團法人台中市山岳會和三信商業銀行，三方攜手合作，由東勢林管處長張弘毅、山岳會理事長林祈孝及三信銀行董事長廖松岳共同簽署步道認養服務協議，兩單位認養東勢林區管理處轄管的谷關七雄中排名第五的東卯山步道。
為期至112年底認養東卯山步道期間，由社團法人台中市山岳會每四個月執行一次手作步道、淨山、無痕山林宣導及設施損壞查報等活動，活動費用則全數由三信商業銀行贊助，公私協力「有錢出錢，有力出力」，提供山友設施完善、高品質更佳及安全的步道。
張弘毅表示，走進步道是體驗台灣山林之美最好的方式，谷關七雄更是中部地區聞名且極易親近的自然步道，為充分掌握步道的狀況，維護步道設施及環境清潔，鼓勵社會各界積極參與步道認養，共同保護山林環境。
林祈孝說，認養步道可以讓山友們對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對自然環境的使命感與責任感；廖松岳表示，三信商業銀行致力於實踐「取之於社會、用之於社會」，善盡企業社會責任，能為維護山林環境盡一份心力，很有意義。
為提升遊憩服務品質及行政效能，並促使全民更認識山林及愛護山林，東勢林區管理處長期與NGO團體及企業簽訂步道認養契約，東勢林區管理處所轄13條步道，其中「鳶嘴稍來小雪山國家步道」，財團法人普寶環境保護基金會自104年起認養至今，社團法人台灣野鳥會、伊瑪飾品百貨淨山、百夫長旅行社等長期與該處合作辦理的淨山活動，共同促進登山安全，維護步道設施及山林環境清潔。
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