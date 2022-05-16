日月潭萬人泳渡辦不辦 林明溱：7月底前決定
新冠肺炎衝擊國內重要活動，南投縣議員林芳伃今質詢，日月潭萬人泳渡去年因疫停辦，各界關注今年能否如期舉辦，籌辦活動也需時間，縣府應盡早決定辦理狀況；縣長林明溱則說，防疫第一，目前無法評估後續疫況，最快7月底做決定。
縣議員林芳伃指出，日月潭萬人泳渡從1983年開始舉辦，約於每年9月中旬辦理，活動規模逐年擴大，每年吸引上萬名國內外選手參加，成為全國指標性的運動賽事，能有效刺激縣內觀光經濟，同時也是行銷南投縣的最佳管道。
只不過，萬人泳渡去年已因疫停辦，今年同樣又面臨疫情問題，該活動能否如期舉辦，觀光、旅宿、餐飲等各界都相當關注；此外，承辦單位「埔里四季早泳會」也向她反映，大型活動籌辦至少要半年時間，縣府應及早決定，以利活動規劃。
對此，南投縣長林明溱表示，今年的萬人泳渡活動，縣府仍有相關規劃，但防疫優先，已請相關局處觀察疫情變化，做好應變措施，事先籌備工作也應持續進行；至於是否如期舉辦，現階段尚無法評估後續疫況，最快7月底前會做出決定。
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