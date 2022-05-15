彰化人寄快篩劑支援疫情重災區親友 還有待用快篩免費借

雙北疫情嚴重，彰化不少民眾得知北部親友在疫情中苦戰，也紛紛伸出援手，除了寄快篩劑給買不到的親友，連緩解症狀的普拿疼等救急藥物都得寄上，而彰化議員曹嘉豪針對買不到快篩劑的民眾，也推出「待用快篩」免費借用，有借有還，讓愛循環。

曹嘉豪說，最近有北部確診同學問他能不能調到清冠一號，他才知道同學已確診發燒，一直排不到被安排就醫，也沒有藥可拿，只得跟他求救，確診同學說，除了發燒又長疹子，非常不舒服，所幸5天過後，症狀稍有改善，但對於北部的「慘況」，他真的覺得中部人一定要嚴陣以待，因應中部的高鋒期一定還沒到，但是遲早的事，要做好準備，也呼籲兒童還沒打疫苗的也應好好考慮去接種。

曹嘉豪也響應台中市議員徐瑄灃與全台多位民意代表串聯發起「快篩愛接力」，服務處推出「待用快篩」免費借用措施，目前準備35組「待用快篩」，讓有急用卻一時買不到的民眾可以借用，也歡迎大家提供手邊閒置的快篩劑，讓有需要的民眾借用，由於數量有限，目前以員林、大村、永靖為優先，可洽詢服務處電話(04)8362046。