彰化市民如確診 市公所會及時借給「血氧機」

因疫情緊繃，彰化市今年母親節表揚不僅延後一周在今天舉辦，而且還首度在戶後，分四梯次採分流舉行，共有62位模範母親接受市長林世賢表揚，其中最高齡的是住快官里95歲的邱王雖霞。

市長林世賢頒贈寫有「慈心春暉」字樣的匾額與「溫熱柔捏按摩器」精美禮品，給接受表揚的模範母親，雖然母親節過了，仍祝賀全彰化市的母親們每天都快樂。

林世賢在表揚大會中表示，這幾年，在疫情肆虐下，不僅嚴重影響經濟與社會發展，更衝擊到人際關係互動，也一定程度造成家庭親情的疏離，面對疫情的考驗與衝擊，更凸顯加強親情連繫與噓寒問暖的重要性，在疫情威脅仍在、慶祝母親節同時，為人子女者更應多注意父母的健康。

林世賢特別提醒在場的模範母親與陪同前來接受表揚的家屬們，還是要加強謹慎防範，但不必恐慌，市公所已拜託各里長幫忙看顧與注意各里民的狀況，若不慎有家庭成員染疫的話，請馬上聯絡公所或透過里長反映，公所會全力協助並借給「血氧機」使用，若是輕症居家照顧有任何需求都可請求公所各方面的協助。