中橫公路多處坍方 公路總局谷關工務段搶通
連日梅雨，造成中橫公路山區路段多處坍方，台中市和平區中橫公路今天中午有二處路段坍方和大樹倒塌，包括和平路段與榮興路段，公路總局谷關工務段立即調度重機具處理，並通知台電公司派員協助處理電線。
公路總局谷關工務段長呂正安表示，連日梅雨加上之前地震，造成山區邊坡土石較鬆動，遇雨容易坍方，昨天台8線谷關、梨山及台7甲線環山等先後發生多起崩塌落石事件，工務段立即動員多組人員機具搶通，未造成阻斷。
今天台8線兩起樹木傾倒阻斷通行，初步勘查未有人員受傷，工務段人員繼續冒雨搶通，台8線15.1公里及台8線96.5公里今天下午3點前搶通。
呂正安呼籲用路人，下雨期間盡量避免進入山區路段，如需進入山區，請注意車前狀況並留意小心行駛。
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