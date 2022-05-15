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中橫公路多處坍方 公路總局谷關工務段搶通

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台8線15.1公里和平路段，和台8線96.5公里榮興路今天都有坍方和路樹倒塌，公路總局搶通中。圖／公路總局供
台8線15.1公里和平路段，和台8線96.5公里榮興路今天都有坍方和路樹倒塌，公路總局搶通中。圖／公路總局供

連日梅雨，造成中橫公路山區路段多處坍方，台中市和平區中橫公路今天中午有二處路段坍方和大樹倒塌，包括和平路段與榮興路段，公路總局谷關工務段立即調度重機具處理，並通知台電公司派員協助處理電線。

公路總局谷關工務段長呂正安表示，連日梅雨加上之前地震，造成山區邊坡土石較鬆動，遇雨容易坍方，昨天台8線谷關、梨山及台7甲線環山等先後發生多起崩塌落石事件，工務段立即動員多組人員機具搶通，未造成阻斷。

今天台8線兩起樹木傾倒阻斷通行，初步勘查未有人員受傷，工務段人員繼續冒雨搶通，台8線15.1公里及台8線96.5公里今天下午3點前搶通。

呂正安呼籲用路人，下雨期間盡量避免進入山區路段，如需進入山區，請注意車前狀況並留意小心行駛。

台8線15.1公里和平路段，和台8線96.5公里榮興路今天都有坍方和路樹倒塌，公路總局搶通中。圖／公路總局供
台8線15.1公里和平路段，和台8線96.5公里榮興路今天都有坍方和路樹倒塌，公路總局搶通中。圖／公路總局供

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