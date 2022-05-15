「雷公槍」出鞘！密毛魔芋花序冒出 如置身魔法森林

近日梅雨來襲，雷電交加，彰化市石牌里八卦山區台灣原生種「雷公槍」密毛魔芋「出鞘了」；彰化精誠中學生物老師李志穎觀察，石牌由於有乾淨土壤，是台灣孕育密毛魔芋最多的地方，多達上千棵，花序甚至長到2.5公尺，慢慢長到快要打破2.8公尺的世界紀錄。

李志穎醉心研究生態，對動植物如數家珍，就像是一本生物的活字典，最近，他觀察到石牌里的雷公槍花況，興奮地在個人臉書做了描述，引起很大迴響，原來在彰化，甚至台灣竟然有這麼引人入勝的大片密毛魔芋，令人彷彿進入哈利波特魔法森林。

李志穎在臉書生動地形容說，每年當春雷響起，西海岸的低海拔山區，在原始林或廢耕數十年的淨土中，會悄悄冒出休眠半年的神奇植物，五月初的梅雨中雷雨閃電交加之後，魔芋的花序就會突然出現，山林間頓時豎立許多神奇的兵器，仿佛雷神與諸神大戰後散落人間的神器，俗稱「雷公槍」或「雷公杖」。

李志穎說，全世界的密毛魔芋有180多種，台灣特有種有4種，過去在南部比較常見，但一次發現一、兩棵就值得大書特書，主要是密毛魔芋對土壤汙染相當敏感，加上除草劑大量使用下，要想見到很多「雷公槍」很不容易，但在彰化市石牌里八卦山區則發現了上千棵族群，可見當地土壤潔淨度高，相當可貴。

李志穎說，密毛魔芋一年有半年莖葉都會爛掉，養分藏在地下莖，每年約五、六月就會現身，植株最高紀錄可達4公尺，花期約3天，不同株接續開花，可持續約一個月，冒出的花序如同「雷公槍大出鞘」，石牌密毛魔芋的花序已長到2.6公尺，慢慢長到快要打破2.8公尺的世界紀錄。

李志穎說，密毛魔芋又名密毛蒟蒻，地下莖球狀可食，日本人稱為蒟蒻，是以地下莖研磨成粉，必須加入鹼後，加熱再以大量水去除鹼後製成，由於它高纖低熱量，100公克只有20大卡的熱量，成為現今健康減肥主義者的新寵，證明「最潔淨的土壤，才會長出健康食品 」。