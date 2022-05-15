中市快打站熄燈號 1年近4千場服務143萬多人次

全國今本土確診新增6萬8732例，台中市本土個案新增4029例，市長盧秀燕今表示，台中市首創快打站接種服務，近年共舉行3913場次，服務143萬多人次；昨開設近期最後快打站，9244人冒雨打第三劑。截至目前，台中市第一劑涵蓋率為90.19%，第二劑85.02%，第三劑66.13%，優於全國平均，市府將努力推進，提高城市防護力。

盧秀燕今主持台中市疫情指揮中心線上記者會，她指出，從去年6月開始，市府首創疫苗快打站接種服務，深入社區，讓市民就近採用。近一年來，市府舉辦3913場次，發出195萬8855人次市民通知單，提醒市民到快打站打疫苗，一方面分流、分時段。

市府統計到快打站施打市民數，一共143萬4500人次，從收到通知單的比例來看，施打率是72.23%，就近設快打站的成效不錯。

盧秀燕表示，台中市疫苗施打順利，歸功於民政鄰里系統在社區間忙碌奔走，投放通知單、回答社區居民疑問，並在快打站開設時，無論是下雨天或艷陽天，都很努力幫忙引導協助市民施打疫苗，她非常感謝民政基層同仁。

有關台中市居家照護統計，盧市長說明，截至今日上午10時，累積有3萬2907位進行評估，其中2萬9345位(88.8%)已收案居家照護，累計健康關懷10萬4996人次，其中視訊診察2733人、送藥到府1127人、解除隔離9489人。