台中東大溪雨後魚群又暴斃 環保局：一個月抓到害群之馬

台中市西屯區東大溪下游又見魚群暴斃，魚屍流滿河川，一直流到兩三公里外的筏子溪。市議員楊正中指出，現查空氣中瀰漫臭味，令人作噁。他要求請環保局盡速清理魚屍，追查魚群死因。環保局長陳宏益表示，環局會往東大溪上游追蹤，加裝附近工業區排放口的科技監測系統，務必抓出害群之馬。

市議員參選人楊大鋐說，東大溪魚群暴斃，每年都發生2到3次，只要有下雨，河川水量充沛時，就會有魚群暴斃事件發生，實與常理不合，他懷疑有工廠趁連日下大雨，偷排廢水。

楊正中說，地方每見魚群暴斃就向環保局、水利局反映，最後都說「河川含氧量不足，魚群游進草叢中出不來、缺氧」等理由糊弄過去，但年復一年上演，就是抓不到偷排廢水的不良廠商。

協和里陳靖益里長說，里內還成立河川巡守隊，5月13日就有隊員說東大溪下游協和一橋至三橋有魚群在水中掙扎翻肚，5月14日就見魚群大量暴斃，魚屍臭氣瀰漫，希望環保局趕快清除魚屍。

市議員楊正中及里長陳靖益指出，去年環保局在東大溪下游協和三橋安裝水質感測器(水盒子)監測，但顯然效果不彰，環保局給的魚群暴斃理由讓人不能接受，楊正中說難道魚群得了憂鬱症，集體鬧自殺？所以環保局查不出原因。楊正中議員要求環保局應正視工廠偷排廢水問題，並且努力查出魚群暴斃真正原因。