南投草屯富林路事故多 將加強測速取締設單行道

南投草屯富林路一段路狹、車流量大，交通狀況多，公所闢建52號道路「建興街」作為替代道路，但年底才會完工，針對目前交通亂象，縣府將加強移動式測速取締，並規劃固定測速桿，待建興街完工，擬將富林路改為單行道，分散車流。

縣府指出，富林路連結虎山路及富寮里，民眾使用率高，上下班交通尖峰時段車流量大，但道路狹窄，又因銜接虎山路口形成約3公尺高低落差，道路視線欠佳，車輛易回堵，形成交通瓶頸，周邊常塞車，公所因此籌措1.5億元新闢道路替代。

縣府協助公所向中央爭取「草屯都市計畫52號道路暨銜接28號瓶頸路口改善工程」，今年3月起動工新建，預計最快今年底可完工；只不過，還沒完工，縣府就接到議員陳情，稱富林路一段交通事故頻傳，造成傷亡狀況，要求盡速改善。

縣府表示，富林路一段為有坡度且部分區段筆直的道路，車輛通行多有車速過快問題，但該區段路寬僅2線道，汽車、機車爭道相當危險，部分車輛還會就地迴轉，導致交通事故頻傳，A1事故發生率更因此高居草屯鎮第1名。