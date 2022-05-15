站旁三井將啟用停車格不增反減？ 中市府:改設計增60格

台中市東區進德路拓寬工程取消周邊百餘席停車格，市議員邱素貞表示，不少人反映，等三井LaLaport購物中心啟用，停車必定一位難求，周遭還有建國市場等，市府竟不增反取消百餘格車位？建議將植栽帶退縮，恢復應有車位。建設局長陳大田表示，同意取消部分植栽帶，設計為避車彎式停車格，可恢復六成約60格停車格位。

邱素貞指出，東區地方發展快速，進德路上的三井LaLaport購物中心今年底開幕，周邊緊鄰台中最大的公有建國市場、帝國糖廠等商場景點，未來停車需求量大，市府既知拓寬進德路，卻把需求停車格減少，實在不妥。

進德路（復興東路至忠孝路）原是雙向車道路，計畫拓寬為4車道，由市府建設局發包，總計經費1724萬元，今年3月15日開工，在地民眾發現建設局取消路邊停車格，用來拓寬車道，不少人向市議員邱素貞反映，反對取消全數約百來席停車格。

建設局邀相關單位辦理會勘，邱素貞到場幫忙協調，建國市場自治會、附近里長陳雅惠、羅文甫一致希望市府及時變更設定，且人行道整體約5公尺寬、植栽帶寬2.4公尺，建議退縮植栽帶，設置停車格。

建設局長陳大田從善如流，他指出，建設局與交通局積極研議，交通局通盤檢討，參考地方建議，市府同意退縮既有植栽帶2.4公尺，採避車彎形式規劃停車空間，至少可恢復60格停車格位。完成整體設計後，將再向地方說明，接續辦理工程變更設計作業。