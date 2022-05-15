快訊

立院法制局、校長協會籲中小學停課兩周 教育部回應了

確診喉嚨痛如刀割！除了吃藥 醫推5方法自我緩解症狀

選戰逼近 國民黨5月25日將正式提名蔣萬安參選北市長

站旁三井將啟用停車格不增反減？ 中市府:改設計增60格

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府建設局、交通局派員會勘進德路周邊，市議員邱素貞反映民意，建議退縮植栽帶，增加停車格。建設局承諾更改設計，可加60個車位。圖／邱素貞提供
中市府建設局、交通局派員會勘進德路周邊，市議員邱素貞反映民意，建議退縮植栽帶，增加停車格。建設局承諾更改設計，可加60個車位。圖／邱素貞提供

台中市東區進德路拓寬工程取消周邊百餘席停車格，市議員邱素貞表示，不少人反映，等三井LaLaport購物中心啟用，停車必定一位難求，周遭還有建國市場等，市府竟不增反取消百餘格車位？建議將植栽帶退縮，恢復應有車位。建設局長陳大田表示，同意取消部分植栽帶，設計為避車彎式停車格，可恢復六成約60格停車格位。

邱素貞指出，東區地方發展快速，進德路上的三井LaLaport購物中心今年底開幕，周邊緊鄰台中最大的公有建國市場、帝國糖廠等商場景點，未來停車需求量大，市府既知拓寬進德路，卻把需求停車格減少，實在不妥。

進德路（復興東路至忠孝路）原是雙向車道路，計畫拓寬為4車道，由市府建設局發包，總計經費1724萬元，今年3月15日開工，在地民眾發現建設局取消路邊停車格，用來拓寬車道，不少人向市議員邱素貞反映，反對取消全數約百來席停車格。

建設局邀相關單位辦理會勘，邱素貞到場幫忙協調，建國市場自治會、附近里長陳雅惠、羅文甫一致希望市府及時變更設定，且人行道整體約5公尺寬、植栽帶寬2.4公尺，建議退縮植栽帶，設置停車格。

建設局長陳大田從善如流，他指出，建設局與交通局積極研議，交通局通盤檢討，參考地方建議，市府同意退縮既有植栽帶2.4公尺，採避車彎形式規劃停車空間，至少可恢復60格停車格位。完成整體設計後，將再向地方說明，接續辦理工程變更設計作業。

邱素貞 車道

延伸閱讀

台中大坑地震公園 「機車專用」停車場今啟用

斥資12.74億元！台中華南路以東銜接向上路工程開工

民代爭取忠明南路地下道填平 市府：研議評估中

得來速PCR中市診所僅1% 衛局：診所擔心員工

相關新聞

站旁三井將啟用停車格不增反減？ 中市府:改設計增60格

台中市東區進德路拓寬工程取消周邊百餘席停車格，市議員邱素貞表示，不少人反映，等三井LaLaport購物中心啟用，停車必定...

連日雨勢 台中霧峰山區工地施工致路基崩 民眾途經憂心

台中市霧峰區坑口里復興六街至八街的道路，最近路旁有建築工地施工，卻遇到連日大雨，導致路基大量流失，居民為此擔心不已，紛向...

雪山派出所濕氣重 天花板漏水成鐘乳石狀 整修後翻新

台中市警局和平分局雪山派出所位於大雪山林道旁，位處山區濕氣重，浴室牆壁和天花板已滲水破損，還成鐘乳石狀，中華民國警察之友...

提升台中大里、太平穩定供水 水公司設南台中淨水場

台中市大里、太平一帶位處供水系統末端，去年旱災期間頗受缺水之苦，台灣自來水公司第四區管理處今表示，將配合水利署規畫設置南...

鹿港百年長源醫院 修繕拚活化

位於彰化鹿港中山路、民族路口的「長源醫院」，此處是鹿港名醫許讀從日治大正年間起執業的診所，許家長期細心維護，彰化縣文化局...

夫妻為女拿藥摔車 各界善款送暖

南投縣坪頂國小廖姓學童患有癲癇，11日父母騎機車到埔里基督教醫院為女兒拿藥，因天雨路滑摔落邊坡，兩人肋骨斷裂，廖媽媽緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。