雪山派出所濕氣重 天花板漏水成鐘乳石狀 整修後翻新
台中市警局和平分局雪山派出所位於大雪山林道旁，位處山區濕氣重，浴室牆壁和天花板已滲水破損，還成鐘乳石狀，中華民國警察之友總會最高顧問葉國一先生獲知後，捐47萬元修繕，現已完工，改善員警執勤環境和民眾洽公品質。
雪山派出所座落在大雪山林道200線路旁，是通往大雪山森林遊樂區必經之地，主要負責林木保安、山難搜救、交通維持和為民服務案件，是方圓30公里內唯一的警察單位，民國80年建造迄今已33年，加上位處山區濕氣較重，部分空間已老舊損壞、滲水，致浴室牆面壁癌及天花板破損，天花板漏水狀況甚至已形成鐘乳石狀，造成員警工作上的不便與危險。
台中市警察局長蔡蒼柏到任後關心員警的辦公品質，他到派出所慰勤時，觀察辦公廳舍的環境是否舒適、合用時，發現雪山派出所有損壞、漏水情形，想優先改善，但受限經費預算問題，無法立即整修。
中華民國警察之友總會最高顧問葉國一先生獲知訊息後，立即捐47萬元投入修繕工程，現已完工，修繕除防漏工程並汰換設備，更加裝免治馬桶，提供更完善的執勤環境，提升員警辦公品質，也可提供往來遊客更好的服務。
局長蔡蒼柏表示，感謝中華民國警察之友總會最高顧問葉國一先生鼎力相助，經過這次的翻修，煥然一新的辦公環境，讓雪山派出所員警在低溫的高山上備感溫馨，在維護治、交安與為民服務工作上更有力。
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