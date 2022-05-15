提升台中大里、太平穩定供水 水公司設南台中淨水場

台中市大里、太平一帶位處供水系統末端，去年旱災期間頗受缺水之苦，台灣自來水公司第四區管理處今表示，將配合水利署規畫設置南台中淨水場，以運用烏溪上游伏流水，挹注台中地區水源量，同時提升大里、太平地區之供水穩定度。

管理處長王亮中表示，至於南台中淨水場位置，目前有幾處在評估中，還未決定。

大里、太平一帶民眾最近透過台中市公害防治協會向立委何欣純、市議員李天生等人反映，表示十分擔心水利署興建烏溪鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源後，會影響屯區自來水、農業用水及地下水水源，希望政府重視並解決地方用水問題。

中區水資源局指出，烏溪鳥嘴潭人工湖雖然使用的是烏溪水源，但都曾經過環境影響評估，以保障下游用水以及不影生態的前題之下，才可以引用，所以並不影響大里、太平和霧峰一帶的民生和灌溉用水，民眾可以不必擔心。