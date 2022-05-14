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影／王昶清夫妻健康亮紅燈 意外靠黑木耳露創業

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
王昶清、戴意菁夫妻因為健康亮紅燈，意外投入木耳露生產，創造事業第二春。記者江良誠／攝影
王昶清、戴意菁夫妻因為健康亮紅燈，意外投入木耳露生產，創造事業第二春。記者江良誠／攝影

人生充滿驚奇，危機有時也是轉機。在營造業工作多年的夫妻檔王昶清、戴意菁，家庭、工作兩頭忙，十多年前健康亮紅燈，夫妻兩人自煮黑木耳露養身，不僅健康逐漸好轉，還在勞動部輔導下，自創黑木耳露養生飲，成功轉換跑道，開創人生與事業第二春。

「感謝這一路有許多貴人幫助」戴意菁說，她和丈夫在營造公司工作多年，她是總務、王昶清是工地主任，得跟著工程四處奔波。13年前孩子接連出生，兩人一邊照顧孩子、一邊忙著工作，身體逐漸出問題，她甚至嚴重到肩頸酸痛、頭暈、嘔吐，到醫院檢查才發現血脂嚴重超標，代謝也出問題。

戴爸爸心疼女兒，煮黑木耳再以料理機打成黑木耳露，讓女兒、女婿飲用。兩人喝了半年多，肩頸酸痛、頭暈、嘔吐毛病消失，到醫院抽血檢查，血脂、膽固醇恢復正常。夫妻兩人於是煮黑木耳露和親友分享，沒想到口耳相傳，越來越多人詢問，她嘗試擺攤賣木耳露，顧客反應很好。

戴意菁說，木耳營養價值高，中醫研究有補鈣、補鐵、防止膽固醇過高以及血管硬化，加上富含膳食纖維、多醣體和抗凝血物質又是低熱量，是相當好的健康食物。

9年前營造公司老闆退休，夫妻兩決定轉行投入生產木耳露，老闆熱心將倉庫借給他們創業，但市面上找不到所需的熬煮設備。王昶清本科學機械製圖，自行設計蒸氣雙層鍋，炒食機，加裝鹼性過濾水機，確保品質和產量。

就連燕麥、芝麻、紫米、黑米、玄米、黑豆等其他食材也能一貫作業，調配出恰到好處的口感，並確保木耳熬煮8小時。

105年他們在勞動部輔導下以「古溜黑白飲」創業，走訪各地合作有機食材，信義鄉柴燒烏梅、中寮龍眼乾、屏東有機玫瑰、古法冬瓜糖，同時規畫冷鏈生產線，讓木耳露口感品質再升級，接連打開新加坡、香港、上海市場。

4年前，他們決定擴大生產規模，但面臨資金、土地問題，還好在營造公司時往來的銀行、朋友和家人支持，在名間鄉的新工廠前年順利完工，去年並成立「澎沛」新品牌。

戴意菁說，沒想到當初健康亮紅燈，竟讓生活完全改觀。創業過程中有不少波折，但慶幸都有人及時相助，讓夫妻兩人更懂得惜福感恩。台灣歷經食安風暴，他們更為「食安」牢牢把關，所有產品都送驗，確保無任何問題，讓消費者喝出健康和美味。

王昶清本科學習機械製圖，他自行研發生產設備，確保木耳露在低溫下生產、運送，保留營養、健康。記者江良誠／攝影
王昶清本科學習機械製圖，他自行研發生產設備，確保木耳露在低溫下生產、運送，保留營養、健康。記者江良誠／攝影

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