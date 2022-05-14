感謝有你 員林市舉辦開放空間演唱會謝環保志工

2022員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會，今天下午在員林公19晴雨球場熱鬧登場。縣長王惠美說，彰化縣現有7萬名志工在各領域服務，各社區環境清潔都由環保志工維護，因為志工奉獻心力讓整體環境乾乾淨淨，一塵不染。

員林市有2000名環保志工，市公所今天舉辦表揚及感恩演唱會向志工致敬。王惠美頒獎表揚員林市公所去（2021年）獲得全縣環境清潔考核第一組特優第一名及資源回收考核優等第二名，員林市長游振雄表揚績優環保志工。員林市代會主席賴東位等市代到場，也感謝環保志工的貢獻。

「施比受更有福。」王惠美說，做志工就是做功德，做志工無形之中都在種很好的福田，她謝謝所有環保志工默默付出，讓彰化有很好的環境，今天藉著出席員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會，向所有環保志工致敬，她也謝謝游振雄過去3年多打拚，員林市的改變有目共睹。

游振雄表示，員林市公共區域平日除了清潔隊打掃與清消，30個社區所成立的環保志工隊約2000名志工犧牲假日睡眠時間，一大早出門打掃社區周圍環境，因為有這些默默為社會付出的無名英雄，與市公所共創「幸福員林、美麗城市」，才能多次榮獲考核佳績，市公所感謝志工隊夥伴的無私奉獻，為環境付出的辛勞，期待更多市民見賢思齊加入環保志工隊一起維護環境整潔。

演唱會有多位知名歌手和演員，包括澎澎、鳥來嬤、邱芸子、林喬安、大百合及宋昱錦ft.迷霧森林樂團，歌手接力獻唱「冬天裡的一把火」等眾人耳熟能詳的歌曲，澎澎和鳥來嬤拿出秀場詼諧逗趣的表演令全場捧腹，。