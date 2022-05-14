中市愛之光園區開幕 咖啡廳、香氛工作坊培訓視障者

眼睛是靈魂之窗，財團法人台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，今由台中市社會局長彭懷真舉行開幕典禮，台中市有6千多位視障者，未來園區內的實習咖啡廳與香氛工作坊，將提供視障者工作職能培訓，創造視障者生命轉彎的力量。

彭懷真表示，視力保健容易被大眾忽略，根據統計，約有9成視障者是因為病變、意外等後天因素造成，所以平時就要愛護自己的眼睛，多留意視力狀況，愛之光園區有整合性的護眼防盲體驗與示範，加強眼睛的保養與保健。

愛之光董事長廖友義指出，愛之光多年來致力於護眼防盲工作，深知預防保健的重要性，未來園區不僅是基金會護眼防盲基地，園區內的實習咖啡廳與香氛工作坊，也提供視障者工作職能培訓，鼓勵築夢，創造視障者生命轉彎的力量。

社會局說明，台中目前約有13萬名身障者，其中約有6086人為視覺障礙者，台中市「視覺障礙者生活重建服務」針對個別障礙者的視力狀況與需求，設計定向行動、日常生活技能培養、資訊溝通訓練等訓練課程，讓中途失去視力或視力惡化的市民朋友，經過專業服務後能早日重返日常生活。