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梅雨襲擊台中山區...落石坍方事件頻傳 中橫便道今不開放

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台7甲線59公里處環山今早也發生土石坍方情形。圖／公路總局提供
台7甲線59公里處環山今早也發生土石坍方情形。圖／公路總局提供

梅雨鋒面襲擊台中地區，谷關、梨山山區邊坡因雨鬆動，今早起台8線便有多處崩塌，公路總局二工處、谷關段皆迅速排除，但中橫便道坡面極不穩定，已有顯著多處發生落石，故今天3班次皆不對外開放，以維護民眾用路安全。

台8線今早8時起，受連日大雨影響，31公里處谷關、77.6公里處新佳陽、91公里處木蘭橋前、台7甲49公里處勝光、59公里處環山等，多處陸續發生土石崩塌或樹木傾倒事故。

公路總局第二區養護工程處、谷關工務段事先研判鋒面帶來大量雨晴，路段恐發生狀況，昨已成立緊急應變小組，於谷關、梨山等重要路段超前部屬重機械，面對多點坍方，雖辛苦，但皆能井然有序迅速排除。

谷關工務段段長呂正安表示，今早轄內多處道路邊坡崩塌狀況，經交維及調度得宜，皆無人車受困之情形，也感謝谷關地區警察協助共同聯防，讓坍方之狀況能迅速安全排除。

呂正安提到，受連日大雨影響，中橫便道坡面極不穩定，已有多處發生落石情形，故今3班次不對外開放，以免無預警落石危及通車安全，造成不便，敬請見諒。

公路總局呼籲用路人，下雨期間盡量避免進入山區路段，如需進入山區，請注意車前狀況並留意小心行駛。

台中台8線33公里處谷關段，今早道路邊坡土石坍方。圖／公路總局提供
台中台8線33公里處谷關段，今早道路邊坡土石坍方。圖／公路總局提供
台中台8線33公里處谷關段，今早道路邊坡土石坍方，谷關工務段迅速排除狀況，恢復順暢用路狀況。圖／公路總局提供
台中台8線33公里處谷關段，今早道路邊坡土石坍方，谷關工務段迅速排除狀況，恢復順暢用路狀況。圖／公路總局提供

崩塌 落石 中橫

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