彰化+1127...千份清冠一號快沒了 8成提供給兒童

彰化今天新增新冠肺炎確診個案1127人，確診數量持續攀升，有的縣市清冠一號已缺貨，彰化縣中醫師公會因上月提早部署，5月才有1千分的清冠一號供縣內確診者使用，彰化中醫師公會理事長彭德桂說，一千份在這兩周幾乎快用完，8成主要用在兒童。

「清冠一號」歷經臨床實證有效，各地出現缺貨，彭德桂說，目前縣內有62家有視訊診療診所提供公費清冠一號，相互支援讓供藥無虞，清冠一號大都是提供給居家治療輕症患者，大都是發燒、喉嚨痛等「類流感」的症狀，多由家人取藥，也有醫師自己送藥，偏遠鄉鎮甚至有里長幫忙領藥。

彭德桂表示，彰化的診所醫師提供清冠一號通常還會給予科學用藥一起服用，相互搭配可改善清冠一號的副作用，確診者平均吃5天就很有成效。

先前坊間出現醫師、藥師賣自費清冠一號的狀況，可能排擠到提供給確診者的公費用量，彭德桂指出，公會想方設法找途徑取得藥物，前天與中醫師公會全聯會以及8間政府認證的藥廠等開過視訊會議，為確保確診者能取得清冠一號治療，將會勸導自費部分暫緩，下周也會先提供全台有登記視訊診療的公費診所清冠一號，接下來再依照健保申報的數量滾動式提供藥量給診所。