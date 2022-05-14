荒蕪之地整地成古井公園 雲林「狀元村」打造憨吉景點

雲林水林蕃薯社區開發至今超過350年，地靈人傑培育出不少法官、律師或醫師等子弟，被譽為「狀元村」，但因公共設施不足，造成多處閒置空地雜草叢生，嚴重影響觀瞻及治安，令居民不知所措，經水保局推動農村再生打造「憨吉古井花園」，現在搖身一變成為農村首選親子遊憩場域，假日也有遊客踏訪，療癒又很好拍照，更獲建築園冶獎肯定。

蕃薯社區的年輕人多在外地打拚，居住人口以中老年人為主，不少荒地無人維護管理，一幕幕亂象映入住民及遊客眼簾，成了另一種「土地多到用不完」的煩惱。

理事長吳世明說，蕃薯順天宮供奉全台歷史最悠久的湄洲站身大媽「蕃薯寮媽」，不僅本地人才輩出，每逢考試季，參拜和遊訪人潮絡繹不絕，「狀元村」因此得名，但美中不足的是，還需人力、動力介入改造。

水保局南投分局長陳榮俊表示，考量當地有休憩活動需求，推動社區環境綠美化改善工程，除保留百年古井，另施設緩坡、好走的步道，運用清水磚、傳統建築花磚，搭配鮮豔色彩交趾陶雕塑藝術牆，並種植全年常綠的樟樹、台灣欒樹及黃花風鈴木等，打造全齡化設施，呈現四季生活綠態。