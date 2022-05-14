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筏子溪步道因2斷點未連烏日 中市水利局9月動工縫合
筏子溪迎賓步道為台中熱門景點之一，早期由經濟部水利署第三河川局施作，其中有300公尺範圍因腹地不足，無法連接，民眾僅能繞行通過；中市府水利局計畫斥資約2千萬改善，目前設計中，9月可動工，施作工期約8個月。
筏子溪堤岸迎賓步道長約1.8公里，設有立體文字地標「TAICHUNG」，為台中知名地標之一，也是民眾打卡熱門景點；但其中有段落因腹地不足，約300公尺未連接，民眾若要通過，僅能繞行在車流量大的筏子溪東街上，畫面險象環生。
國民黨議員吳瓊華認為，迎賓廊道沒延伸到高鐵烏日站，無異讓城鄉差距更大。她建議，迎賓廊道距離烏日站只有1公里多，應將廊道延伸，不需要像主景點般的華麗，烏日鄉親只希望在不影響到筏子溪生態下，將廊道延伸到高鐵烏日站，讓烏日人可以沿著廊道，漫遊筏子溪，提供民眾休閒運動的空間。
中市水利局說明，迎賓廊道有300公尺斷點，行人須穿越筏子溪東街問題，加上往南達烏日建國路因陸橋高低差，行人無法通行至橋上人行道，此兩大斷點，造成約1.2公里範圍堤岸步道無法串連至周邊動線。
水利局指出，目前已規劃改善，正委託專業團隊設計中，預計斥資2千萬元，將新設300公尺步道，縫合上下游路線缺口，並於建國陸橋、高鐵三路陸橋增設爬坡道及自行車牽引設施，整體動線更加完善，工程預計今年9月可動工，施作工期約8個月。
水利局提到，筏子溪河岸偌大的TAICHUNG地標自完工以來，吸引無數遊客前往，為台中門戶的景觀新亮點，搭乘高鐵南來北往的旅客均可觀賞到此地標，卻不見得曾親臨現場拍照打卡，未來將可步行或騎單車，從高鐵站直達文字地標，體驗專屬台中的河岸美景。
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