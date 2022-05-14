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鹿港長源醫院老屋活化修繕 屋主自籌2成經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
醫師許正園也是「長源醫院」的屋主，長期努力維護活化老建物。記者林敬家／攝影
醫師許正園也是「長源醫院」的屋主，長期努力維護活化老建物。記者林敬家／攝影

聳立於鹿港中山路與民族路路口的「長源醫院」，是鹿港名醫許讀從大正年間起所執業的診所與許家家族生活空間，許家成員長久以來細心維護長源醫院，彰化文化局協助爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」，修繕總經費2669萬多元，其中屋主自籌506萬多元，今天開工預訂2023年7月完工。

現任屋主許正園說，「長源醫院」有100年以上的歷史，經過日本時代的改建後，近幾年房子老舊，出現白蟻及漏水問題，現在他在台中工作，房子都是媽媽照顧，但百年房子維護不容易，因此陸續做了一些小修繕，2020年向文化部申請修繕經費，未來希望將先前老屋活化再利用的「鹿港歷史影像館」空間再擴大。

許正園表示，祖父許讀1919年從台中一中畢業後，保送現在的台灣大學醫學院就讀，曾祖父在1920年買下這棟房子整修成長源診所，建築結合了清代、日治、民國的不同時代的特色。

彰化縣長王惠美今天也到場恭賀修繕開工，她表示，長源醫院在鹿港相當具代表性，屋主許正園醫師的祖父許讀在這裏執業照顧鄉親的健康，屋主的父親是許蒼澤攝影大師，生前在這暗房裡面洗出了超過25萬張的照片，長源醫院從建築特色，到許家的豐富影像紀錄，宛如一座常民生活的家族博物館，2019年文化局補助整修下成為青年創業的基地以及影像博物館。

文化部專委連丁幼表示，文化部224個老建築計畫，彰化就有20個，當初規劃老建築計畫，希望透過「一人走百步，不如百人走一步」的精神，一起推動私有老建築的保存與再生，讓社區營造公共參與。

鹿港中山路與民族路路口的百年建築「長源醫院」獲文化部補助修繕。記者林敬家／攝影
鹿港中山路與民族路路口的百年建築「長源醫院」獲文化部補助修繕。記者林敬家／攝影
彰化縣文化局協助「長源醫院」爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」，啟動老屋修繕工程。記者林敬家／攝影
彰化縣文化局協助「長源醫院」爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」，啟動老屋修繕工程。記者林敬家／攝影

建築 鹿港

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