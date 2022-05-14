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幫女兒拿藥 父母摔車重傷 南投家長協會募15萬救人
南投縣坪頂國小廖姓學童患有癲癇，11日父母騎機車到埔里基督教醫院為她拿藥，因天雨路滑摔落邊坡，兩人肋骨斷裂，廖媽媽更緊急開刀治療，醫療費用龐大，讓全家陷入困境，縣長林明溱今天發放慰問金，要廖小妹安心學習，「不用怕，有我們在」。
坪頂國小校長潘黃家齊說，廖家原以務農為主，廖爸爸年紀大，母親因為生病，目前都無工作，只靠微薄積蓄維持生活。廖小妹患癲癇症，還有個哥哥已出社會工作，11日父母騎車重傷後，由他在醫院照顧父母，廖小妹暫住堂姐家。
廖家突生重大事故各界熱心幫忙，南崗工業區廠商聯合總會副理事長董正宗通報南投縣家長會長協會後，理事長許聰民號召各家長會，不到4天就募集15萬元慰助金。導師林慶南的妻子劉秀貞也義賣個人畫作籌措善款，令人感動。
林明溱和家長協會、婦女會及社團到坪頂國小探望廖家兄妹，林明溱發放慰問金6萬、劉秀忍基金會4萬元，南投縣家長會長協會15萬元慰問金，劉秀貞義賣畫作預計籌措30萬元。
林明溱說，廖爸爸、廖媽媽肋骨斷裂，廖媽媽狀況更嚴重，緊急開刀治療，固定肋骨支架需自費，1根就要價6萬多元，廖媽媽醫療費用就高達20萬元，還好學校、和社會各界伸出援手，令人感動，縣府將持續關心，尋找更多社會資源幫助廖家度過困境。
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