南投竹山工業區汙水將納管處理 解決汙水排放問題

南投縣竹山水資源回收中心3月動工興建，為了改善竹山工業區汙水排放，南投縣政府和工業局、營建署及廠商討論多時，縣長林明溱決定以專用管線將工業區汙水引入竹山水資源中心處理，縣府也將負責水資中心以後維護管理營運。

南投縣汙水下水道用戶接管普及率約6.35%、汙水處理率24.5%，仍有許多改善空間。南投縣政府從2004年起，便爭取竹山鎮汙水下水道系統設置，獲營建署補助辦理，3月竹山水資源回收中心動土，地點在向學街與下坪路交界，占地2.36公頃，預計後年完工，開始用戶接管工程。

竹山鎮民和工業區廠商也期待將竹山工業區汙水一併納入，工業區服務中心主任張玲玫說，竹山工業區有60多家廠商，需廢水汙染管制的工廠僅5家，算是低汙染工業區，汙水納入水資中心後，更不用擔心工業廢汙水影響當地環境。

林明溱說，相關單位和廠商都有共識，以專用管線方式將工業區廢汙水接管至水資中心處理，廢水進流前並興建化學混凝沉降處理系統，相關接管及處理經費約3145萬元，將由工業局爭取前瞻計畫經費因應。

竹山工業區汙水不採用共管，而採專管處理，可將工業廢水與民生汙水分開處理，水質水量也容易掌控，對於異常水質來源的分辨及後續追蹤控管才能更明確。完工後，民生汙水和工業廢水透過進流抽水站、初沉池、二沉池、消毒、過濾、汙泥濃縮、脫水處理，使水質達到放流水標準，淨化河川。