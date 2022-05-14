快訊

直播／確診續飆升、蘇揆視察防疫會議 指揮中心下午2時記者會

縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山工業區汙水將納管處理 解決汙水排放問題

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山水資源處理中心今年3月動土，將處理民生汙水和工業廢水，改善河川汙染。圖／南投縣政府提供
竹山水資源處理中心今年3月動土，將處理民生汙水和工業廢水，改善河川汙染。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山水資源回收中心3月動工興建，為了改善竹山工業區汙水排放，南投縣政府和工業局、營建署及廠商討論多時，縣長林明溱決定以專用管線將工業區汙水引入竹山水資源中心處理，縣府也將負責水資中心以後維護管理營運。

南投縣汙水下水道用戶接管普及率約6.35%、汙水處理率24.5%，仍有許多改善空間。南投縣政府從2004年起，便爭取竹山鎮汙水下水道系統設置，獲營建署補助辦理，3月竹山水資源回收中心動土，地點在向學街與下坪路交界，占地2.36公頃，預計後年完工，開始用戶接管工程。

竹山鎮民和工業區廠商也期待將竹山工業區汙水一併納入，工業區服務中心主任張玲玫說，竹山工業區有60多家廠商，需廢水汙染管制的工廠僅5家，算是低汙染工業區，汙水納入水資中心後，更不用擔心工業廢汙水影響當地環境。

林明溱說，相關單位和廠商都有共識，以專用管線方式將工業區廢汙水接管至水資中心處理，廢水進流前並興建化學混凝沉降處理系統，相關接管及處理經費約3145萬元，將由工業局爭取前瞻計畫經費因應。

竹山工業區汙水不採用共管，而採專管處理，可將工業廢水與民生汙水分開處理，水質水量也容易掌控，對於異常水質來源的分辨及後續追蹤控管才能更明確。完工後，民生汙水和工業廢水透過進流抽水站、初沉池、二沉池、消毒、過濾、汙泥濃縮、脫水處理，使水質達到放流水標準，淨化河川。

立委許淑華說，此案經過2年多協商終於順利解決，相關工程經費，她也會在立院協助爭取，讓納管計畫早日完工。

南投縣長林明溱決定以專管方式將竹山工業區汙水引入水資源中心處理，改善汙水排放。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱決定以專管方式將竹山工業區汙水引入水資源中心處理，改善汙水排放。圖／南投縣政府提供

南投 水質 水資源

延伸閱讀

南投五合一選舉國民黨第二波提名 水里鄉長開放參選

賣厝阿明／工業區裡為什麼可以有住宅和商店？3要點一目了然

「快篩劑之亂」廠商搶不到快崩潰 工業區理事長公開信：救救企業

綠島汙水處理系統老化 維修完工促進水資源循環再利用

相關新聞

氣候異常結果率僅3成 南投荔枝、龍眼農民欲哭無淚

受氣候影響，南投縣今年荔枝、龍眼開花和著果率不佳，農委會農糧署昨到中寮鄉勘查，發現龍眼、荔枝只開公花，結果時忽冷忽熱，結...

南投竹山工業區汙水將納管處理 解決汙水排放問題

南投縣竹山水資源回收中心3月動工興建，為了改善竹山工業區汙水排放，南投縣政府和工業局、營建署及廠商討論多時，縣長林明溱決...

鋒面大雨降臨台中 市府水利局一早出動抽水機防汛

今年首波梅雨鋒面自昨起接近台灣上空，台中市近日雨勢連綿，全區皆有大雨至豪雨機會，至16日下半天鋒面遠離，天氣才會逐漸穩定...

斥資12.74億元！台中華南路以東銜接向上路工程開工

台中市政府為便利大肚區往來南屯、市區交通，今天動工興建華南路以東銜接向上路第一標工程。台中市副市長陳子敬今主持開工動土典...

工地圍籬占用逼行人與車爭道 議員促中市府監督

台中市房市火熱，建築工地多，民進黨議員陳淑華批評，工地圍籬占用人行道，推娃娃車根本過不去，更何況輪椅族、身障者，逼行人走...

忠明南路地下道民盼填平 中市府：動線複雜評估中

台中市鐵路高架化後，市區5處地下道都已填平，民進黨議員邱素貞說，剩下唯一的忠明南路地下道，附近居民引頸期盼，市府何時要填...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。