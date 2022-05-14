鋒面大雨降臨台中 市府水利局一早出動抽水機防汛

今年首波梅雨鋒面自昨起接近台灣上空，台中市近日雨勢連綿，全區皆有大雨至豪雨機會，至16日下半天鋒面遠離，天氣才會逐漸穩定。市府水利局表示，為維持區域排水容受力，大型抽水機今日上午8時45分陸續起抽，5座抽水站也待命備戰。

中市水利局統計台中市今累積雨量，以和平區(水利署雪嶺)86mm、和平區(雪嶺)83.5mm、和平區(梨山)59.5mm最大，其餘清水、大甲、沙鹿、梧棲等海線地區與屯區累積雨量也有30至60mm。

水利局已於昨日晚8時成立三級應變中心，同一時間完成中市13處、22台大型抽水機預布。此外，水利局也在汛期前完成相關防汛整備與檢測，落實各級排水道及野溪清疏作業，提升防汛安全，降低積淹水災害發生。

水利局長范世億表示，截至目前，台中市尚無重大災情傳出，水利局會持續密切評估鋒面及雨情對台中地區可能造成影響，加強防救災整備應變，保障民眾生命財產安全。另外，全市已備妥沙包、各式抽水機、防汛鼎塊等防汛資材與機具。

水利局提醒，這波梅雨鋒面會影響台中市至下周一，有短時強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。