斥資12.74億元！台中華南路以東銜接向上路工程開工

台中市政府為便利大肚區往來南屯、市區交通，今天動工興建華南路以東銜接向上路第一標工程。台中市副市長陳子敬今主持開工動土典禮時說，這項工程總經費12.74億元，第一標預計明年5月完工，第二標預計明年開工，完工後居民出入不需再繞道，方便進入市區，實踐盧秀燕「富市台中，新好建設」願景。

建設局說明，華南路延伸向上路全長1864公尺，寬20公尺，因位於山坡地且跨南屯區及大肚區，為地方期盼已久且得來不易的工程，未來全案道路完工後，華南路將可全線暢通並銜接向上路，能更有效紓解當地交通壅塞情形，使交通路網更便捷。

今日開工動土典禮，包括陳子敬、建設局長陳大田、教育局副局長葉俊傑、環保局副局長商文麟、市議員林汝洲、吳瓊華、張家銨、前立委顏寬恒、大肚區長白峨嵋、南屯區長林秋萬、台中區監理所長魏武盛及多名在地里長出席外，市議員朱暖英、林孟令、陳世凱服務處代表也到場共襄盛舉。

陳子敬表示，建設局積極推動華南路向東延伸銜接至向上路，歷經水土保持審查、環境影響評估及都市計畫變更等作業，並編列一、二標總經費12.74億元(含工程費3.69億元、用地及地上物補償費9.05億元)開闢此道路，完工後將增強大肚區及南屯區運輸系統便利性。