中橫和平台8線33公里處土石崩塌阻雙向 警方交通管制中
台中和平區台8線33公里處，今早8時許發生山坡土石崩塌，造成道路雙向受阻，幸無造成人車意外事故；和平警分局谷關所獲報後，警員立即趕至現場，擺放交通錐、拉封鎖線交通管制，並通知谷關工務段清除，目前單線可通行。
今年首波梅雨過境，全台各地陸續出現降雨天氣，台中和平台8線中橫公路33公里處，今早8時許山坡土石突然崩塌，大量石塊、黃土、枝幹等宣洩而下，造成雙向車道多車輛受阻。
台中市和平警分局獲報後，谷關所警員田中源第一時間趕至現場，先擺放交通錐、拉封鎖線實施交通管制，確認無人車意外事故發生，通知谷關工務段清理，直至上午9時許，已先清除出單線道可通行。
和平警分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打110通知員警前往協助處理。
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