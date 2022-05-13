快訊

「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

中市府神岡闢紅土網球場 預計明年6月完工

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，計畫於神岡區闢建2面紅土網球場。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今早邀集相關單位會勘，計畫於神岡區闢建2面紅土網球場。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中神岡紅土網球場原座落神岡國小內，後改建為營養午餐中央廚房，愛好網球民眾無場域可用，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今邀集相關單位會勘，爭取中平路、神清路口空地設置網球場，預定今年底可發包工程，明年6月完工。

台中市神岡區原有座紅土網球場，坐落於神岡國小內，後改建為營養午餐中央廚房，喜好網球的民眾苦無場地可用，希望能盡速覓妥適合場址，興建神岡區紅土網球場。

楊瓊瓔表示，和羅永珍接獲民眾反映後，便與運動局、神岡區公所積極尋找適當場地，經多次選址評估後，選址在神清路、中平路的閒置空地，面積約7500平方公尺，闢建2面全新紅土網球場，預計斥資約1千萬元。

運動局主任秘書賴東宏指出，紅土網球場地表柔軟，以鵝卵石作底層排水槽，再鋪上紅磚土而成。今會勘場地面積約7500平方公尺，可闢建2座南北向網球場，用地所屬單位生管處也允諾全力配合，工程經費預估約1000萬元，最快年底可辦理發包，明年6月底前完工。

中市府計畫於神清路、中平路閒置空地，面積約7500平方公尺，闢建2面全新紅土網球場，預計斥資約1千萬元。圖／楊瓊瓔服務處提供
中市府計畫於神清路、中平路閒置空地，面積約7500平方公尺，闢建2面全新紅土網球場，預計斥資約1千萬元。圖／楊瓊瓔服務處提供

營養午餐 楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

影／首見劍蘭第一季無種球影響生計 400萬顆終抵台

台中大明國小將設通學步道 斥資3千萬改善周遭道路環境

立院啟動遷建徵詢 中市府提6地點具優勢藍綠共識高

西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心

相關新聞

南投縣荔枝、龍眼產量狂掉7成 農民欲哭無淚

受氣候影響，南投縣今年荔枝、龍眼開花和著果率不佳，農委會農糧署、農改場今天到中寮鄉現場勘查，發現中寮鄉龍眼、荔枝只開公花...

台中住戶確診遭管委會封大門 她痛批：要裡面人活活餓死？

疫情嚴重確診人數屢破新高，台中市魏小姐因前夫確診在南屯區1處社區隔離，昨晚到場送餐驚見大門遭管委會用膠布封住，說是怕飄出...

鐵砲百合景點爆紅 生產成本高 田尾農民不開放打卡

鐵砲百合進入盛開季期，網路出現多處打卡熱點，彰化縣田尾鄉也種植鐵砲百合，面積不大，因生產成本高，農民以採收批發出售花卉為...

民代爭取忠明南路地下道填平 市府：研議評估中

台中市鐵路高架化後，建設局辦理5處地下道填平工程，市議員邱素貞關心，忠明南路地下道何時填平？附近居民引頸期盼。建設局表示...

溪湖果菜市場接密報有疑似症狀者竟拒快篩 今公告開罰　

北農規定快篩作假者最嚴重處以停業的處分，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司參照辦理，但接獲密報有農民出現疑似症狀拒絕快篩，仍幾乎每...

新社頭嵙山缺農用水十餘年 改善工程斥資千萬年底完工

台中新社頭嵙山地區農業灌溉水缺乏，十餘年皆未能解決，立法院副院長蔡其昌今邀集行政院農田水利署等相關單位，會勘「頭嵙山三嵙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。