中市府神岡闢紅土網球場 預計明年6月完工
台中神岡紅土網球場原座落神岡國小內，後改建為營養午餐中央廚房，愛好網球民眾無場域可用，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今邀集相關單位會勘，爭取中平路、神清路口空地設置網球場，預定今年底可發包工程，明年6月完工。
台中市神岡區原有座紅土網球場，坐落於神岡國小內，後改建為營養午餐中央廚房，喜好網球的民眾苦無場地可用，希望能盡速覓妥適合場址，興建神岡區紅土網球場。
楊瓊瓔表示，和羅永珍接獲民眾反映後，便與運動局、神岡區公所積極尋找適當場地，經多次選址評估後，選址在神清路、中平路的閒置空地，面積約7500平方公尺，闢建2面全新紅土網球場，預計斥資約1千萬元。
運動局主任秘書賴東宏指出，紅土網球場地表柔軟，以鵝卵石作底層排水槽，再鋪上紅磚土而成。今會勘場地面積約7500平方公尺，可闢建2座南北向網球場，用地所屬單位生管處也允諾全力配合，工程經費預估約1000萬元，最快年底可辦理發包，明年6月底前完工。
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