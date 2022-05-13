新冠肺炎疫情嚴峻 溪湖區小學生每人獲贈一盒口罩
台灣COVID-19疫情嚴峻，民眾日常口罩用量大，必要支出是一筆經濟負擔，彰化縣議員陳玉姬接獲反映，聯繫溪湖區口罩製造商，獲得優惠價贊助155箱醫療級口罩，即日起捐給溪湖區國小5654名學童。
陳玉姬今天表示，疫情方興未艾，中央疫情指揮中心每天公布新增確診人數，令許多孩子尚未注射COVID-19疫苗的家長擔心，疫情和緩時也許不會天天換口罩，現在至少一天一片，如果運動流汗，一天兩至三片，家有兩個孩子加上兩名大人，買平價醫療口罩每月費用近千元，是家庭不得不的必要開銷。
今天陳玉姬聯合口罩工廠捐贈155箱、31萬片醫療級口罩，溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉的國小合計272班、5654名學童每人一盒50片；溪湖國小三年級林姓、陳姓小朋友表示，很開心收到口罩，比較喜歡顏色亮一點的，不要「暗暗的」，陳議員阿姨送蘋果綠色口罩很好看。
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