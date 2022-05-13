快訊

7-11、康是美明早開賣「唾液快篩」 販售門市這裡查

新冠肺炎疫情嚴峻 溪湖區小學生每人獲贈一盒口罩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖國小部分學童今天先收到縣議員陳玉姬聯給廠商捐贈的醫療級口罩。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖國小部分學童今天先收到縣議員陳玉姬聯給廠商捐贈的醫療級口罩。記者簡慧珍／攝影

台灣COVID-19疫情嚴峻，民眾日常口罩用量大，必要支出是一筆經濟負擔，彰化縣議員陳玉姬接獲反映，聯繫溪湖區口罩製造商，獲得優惠價贊助155箱醫療級口罩，即日起捐給溪湖區國小5654名學童。

陳玉姬今天表示，疫情方興未艾，中央疫情指揮中心每天公布新增確診人數，令許多孩子尚未注射COVID-19疫苗的家長擔心，疫情和緩時也許不會天天換口罩，現在至少一天一片，如果運動流汗，一天兩至三片，家有兩個孩子加上兩名大人，買平價醫療口罩每月費用近千元，是家庭不得不的必要開銷。

今天陳玉姬聯合口罩工廠捐贈155箱、31萬片醫療級口罩，溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉的國小合計272班、5654名學童每人一盒50片；溪湖國小三年級林姓、陳姓小朋友表示，很開心收到口罩，比較喜歡顏色亮一點的，不要「暗暗的」，陳議員阿姨送蘋果綠色口罩很好看。

口罩 疫情 COVID-19

延伸閱讀

台北國際書展續辦 文化部強化防疫提供物資

溪湖果菜市場接密報有疑似症狀者竟拒快篩 今公告開罰　

藍智庫民調 蔡政府2年防疫表現 逾半民眾不滿意

萬泰科掀起口罩3.0革命 捐70萬片助白沙屯媽祖感動出行

相關新聞

台中住戶確診遭管委會封大門 她痛批：要裡面人活活餓死？

疫情嚴重確診人數屢破新高，台中市魏小姐因前夫確診在南屯區1處社區隔離，昨晚到場送餐驚見大門遭管委會用膠布封住，說是怕飄出...

南投縣荔枝、龍眼產量狂掉7成 農民欲哭無淚

受氣候影響，南投縣今年荔枝、龍眼開花和著果率不佳，農委會農糧署、農改場今天到中寮鄉現場勘查，發現中寮鄉龍眼、荔枝只開公花...

鐵砲百合景點爆紅 生產成本高 田尾農民不開放打卡

鐵砲百合進入盛開季期，網路出現多處打卡熱點，彰化縣田尾鄉也種植鐵砲百合，面積不大，因生產成本高，農民以採收批發出售花卉為...

民代爭取忠明南路地下道填平 市府：研議評估中

台中市鐵路高架化後，建設局辦理5處地下道填平工程，市議員邱素貞關心，忠明南路地下道何時填平？附近居民引頸期盼。建設局表示...

溪湖果菜市場接密報有疑似症狀者竟拒快篩 今公告開罰　

北農規定快篩作假者最嚴重處以停業的處分，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司參照辦理，但接獲密報有農民出現疑似症狀拒絕快篩，仍幾乎每...

新社頭嵙山缺農用水十餘年 改善工程斥資千萬年底完工

台中新社頭嵙山地區農業灌溉水缺乏，十餘年皆未能解決，立法院副院長蔡其昌今邀集行政院農田水利署等相關單位，會勘「頭嵙山三嵙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。