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豐原翁社里缺活動中心 中市府斥資千萬興建落成啟用

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中市府於豐原區翁社里，斥資2,162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用。圖／台中市政府提供
中市府於豐原區翁社里，斥資2,162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用。圖／台中市政府提供

中市府於豐原區翁社里，斥資2162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用，民政局長吳世瑋代表示，感謝中央、地方民代合力完成地方心願，3層樓別墅級活動中心，打造里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。

台中豐原翁社里多處可見清代官宅建築、日治時代洗石子建築特色古厝，是充滿文化建築氣息的聚落，但長期缺乏里活動中心，民眾無空間可舉辦活動等，歷任里長積極爭取，豐原區公所自行編列經費逾1,978萬元，另由市府民政局補助經費近184萬，今天終於落成地上3層的里活動中心。

吳世瑋表示，翁社里人口數超過2,300人，里民長久期盼興建活動中心，歷任里長更是積極爭取，原本爭取鐵路旁空地作為基地，但是需要通過都市計畫變更等法定程序，感謝地方民代共同努力，覓得此基地，完成居民期待，提供多元且優質的休憩空間。

立法委員江啟臣表示，翁社里過去舊集會場所缺乏合法建照、使照，空間狹小又有多處破損，早已不敷使用。自接獲吳安修里長陳情後，便偕同市議員張瀞分、陳本添共同爭取興建，過程中多次會勘，好不容易擇定基地位置，透過多方協調克服問題，提供鄉親嶄新的集會場域。

豐原區長洪峰明指出，翁社里活動中心基地北側有處駁坎，感謝建築師團隊的專業規劃，利用地形特性打造翁社里特有的活動中心，啟用後，將可提供里內長者及孩童安全的活動學習空間及友善樂齡環境，成為提升居民精神生活的重要場域。

立委江啟臣表示，翁社里過去舊集會場所早已不敷使用，經偕同市議員張瀞分、陳本添共同爭取興建，透過多方協調克服問題，提供鄉親集會場域。記者劉柏均／攝影
立委江啟臣表示，翁社里過去舊集會場所早已不敷使用，經偕同市議員張瀞分、陳本添共同爭取興建，透過多方協調克服問題，提供鄉親集會場域。記者劉柏均／攝影
中市民政局長吳世瑋表示，翁社里民長久期盼興建活動中心，歷任里長積極爭取，感謝地方民代共同努力，完成居民期待。圖／台中市政府提供
中市民政局長吳世瑋表示，翁社里民長久期盼興建活動中心，歷任里長積極爭取，感謝地方民代共同努力，完成居民期待。圖／台中市政府提供
中市府於豐原區翁社里，斥資2,162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用。圖／台中市政府提供
中市府於豐原區翁社里，斥資2,162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用。圖／台中市政府提供

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