豐原翁社里缺活動中心 中市府斥資千萬興建落成啟用

中市府於豐原區翁社里，斥資2162萬，興建面積近140坪、地上3層建物的里活動中心，今落成啟用，民政局長吳世瑋代表示，感謝中央、地方民代合力完成地方心願，3層樓別墅級活動中心，打造里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。

台中豐原翁社里多處可見清代官宅建築、日治時代洗石子建築特色古厝，是充滿文化建築氣息的聚落，但長期缺乏里活動中心，民眾無空間可舉辦活動等，歷任里長積極爭取，豐原區公所自行編列經費逾1,978萬元，另由市府民政局補助經費近184萬，今天終於落成地上3層的里活動中心。

吳世瑋表示，翁社里人口數超過2,300人，里民長久期盼興建活動中心，歷任里長更是積極爭取，原本爭取鐵路旁空地作為基地，但是需要通過都市計畫變更等法定程序，感謝地方民代共同努力，覓得此基地，完成居民期待，提供多元且優質的休憩空間。

立法委員江啟臣表示，翁社里過去舊集會場所缺乏合法建照、使照，空間狹小又有多處破損，早已不敷使用。自接獲吳安修里長陳情後，便偕同市議員張瀞分、陳本添共同爭取興建，過程中多次會勘，好不容易擇定基地位置，透過多方協調克服問題，提供鄉親嶄新的集會場域。