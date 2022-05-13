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南投縣荔枝、龍眼產量狂掉7成 農民欲哭無淚

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君會勘中寮鄉荔枝、龍眼生長情況，果樹上找不到幾顆果實。圖／馬文君提供
立委馬文君會勘中寮鄉荔枝、龍眼生長情況，果樹上找不到幾顆果實。圖／馬文君提供

受氣候影響，南投縣今年荔枝、龍眼開花和著果率不佳，農委會農糧署、農改場今天到中寮鄉現場勘查，發現中寮鄉龍眼、荔枝只開公花，加上結果時忽冷忽熱，結果率僅剩3成，果實稀稀疏疏，農民欲哭無淚，立委馬文君要求農糧署災損補助，減少農民損失。

南投縣農業處長陳瑞慶說，荔枝和龍眼是南投縣重要經濟作物，龍眼種植面積1323公頃，以中寮鄉785公頃最多，其次是南投市360公頃、名間鄉95公頃；荔枝面積1344公頃，以南投市600公頃最多、草屯鎮405公頃次之，中寮鄉154公頃。

馬文君今天邀集農糧署、台中農改場到受災最嚴重的中寮鄉會勘，一株果樹裡面找不到幾顆果實，農民更叫苦連天，預估今年產量不到3成，一年辛苦恐怕泡湯。

馬文君說，中寮是龍眼、荔枝主要產區，年初氣候異常，天氣不穩定，導致果樹生長受抑制，龍眼、荔枝花雖然盛開，但均為公花無法授粉，準備結果時，遇到天氣忽冷忽熱，著果率非常低，農民眼看收成無望，血本無歸。農糧署勘查後也覺得很嚴重，請中寮鄉公所彙整資料，農糧署會盡快撥款補助。

另外，柑橘類目前尚在幼果階段，等5月底或6月初會請公所勘查狀況提報，以減少農民損失。馬文君也說，今年農作物收成不佳，農藥肥料價格大幅上漲，讓農民雪上加霜，建議中央予以補助。

陳瑞慶說，今年氣候異常，荔枝、龍眼和柑橘結果大受影響，已請鄉鎮公所通報縣府，將邀農糧署、改良場會勘，並爭取災害補助，減輕農民損失。

立委馬文君、農糧署今天會勘中寮鄉，瞭解荔枝、龍眼、柑橘生長情況，結果情況比預期中還差。圖／馬文君提供
立委馬文君、農糧署今天會勘中寮鄉，瞭解荔枝、龍眼、柑橘生長情況，結果情況比預期中還差。圖／馬文君提供

荔枝 農民 農糧署

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