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台中住戶確診遭管委會封大門 她痛批：要裡面人活活餓死？

聯合報 / 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導
台中南屯1處社區住戶確診，管委會竟用塑膠布封著對方家大門。圖／魏小姐提供
台中南屯1處社區住戶確診，管委會竟用塑膠布封著對方家大門。圖／魏小姐提供

疫情嚴重確診人數屢破新高，台中市魏小姐因前夫確診在南屯區1處社區隔離，昨晚到場送餐驚見大門遭管委會用膠布封住，說是怕飄出病毒造成飛沫感染，魏小姐痛批實在荒謬，深感羞辱也難以理解，直言難道要讓裡頭人活活餓死嗎？記者致電該社區，1名男子接通隨即掛斷，無法得回應。

魏小姐表示，前夫和小孩是10日收到居隔通知，她昨天12日中午去送餐都還正常，晚上卻驚覺大門被人貼上一整片塑膠布，還將四周都黏貼封住，當下既傻眼又憤怒，直言感到羞辱又不尊重人，也質疑貼成這樣不讓她送餐，難道要裡面的人活活餓死嗎？

魏小姐也說，她向管委會主委質問，對方卻回答說，為避免送餐開門的2、3秒內，裡頭病毒會飄出造成飛沫感染，還稱是有其他住戶反應才這樣做，目的是為了大家好。

魏小姐直言，管委會的貼膠布的方式簡直匪夷所思，中央流行疫情指揮中心也沒這樣要求，覺得在台灣發生這種事很誇張，她更是氣到徹夜難眠，而裡頭的先生也決定要對管委會提告強制罪嫌，預計隔離期滿後再到警局完成筆錄。

記者嘗試致電該事發社區，1名男子接通後詢問「你是哪邊打來的」，記者經表明後，對方隨即掛斷電話。

台中市政府表示，外送員若進入社區送餐，社區可考量安全維護需要及人力情形，並兼顧居家隔離、檢疫或居家照護的住戶權益，除非有人協助代收轉送外，不應禁止外送員送至該住戶門口。

台中市府說，若居隔者願簽同意書告訴管委會，里長或里幹事可送到門口，或由管理員送至門口；亦可找親友代送。此案經警察局溝通後，已撤除塑膠布。市府也呼籲各界對確診者或其家庭多些支持鼓勵與同理心，互相關懷、共度難關。

外送員 居家隔離 台中市

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