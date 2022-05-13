鐵砲百合景點爆紅 生產成本高 田尾農民不開放打卡

鐵砲百合進入盛開季期，網路出現多處打卡熱點，彰化縣田尾鄉也種植鐵砲百合，面積不大，因生產成本高，農民以採收批發出售花卉為主，暫不考慮開放參觀，但鐵砲百合花田在彰化縣算是少見，朵朵花苞吸引路人佇足觀賞。

彰化花鄉田尾盛產各品種的菊花、洋桔梗，也是全台康乃馨最大產地，鐵砲百合相較之下種植面積小，全鄉僅10公頃，卻可全年生產。田尾鄉農會花卉產銷第一班前班長鄭登文今天表示，鐵砲百合吸收養分多，必須輪種以保持地力，一塊地一年種一次鐵砲百合，其餘時間種水稻。

60歲鄭登文讀專科時主修機械設計，在機械工廠工作約6年，幾經考量還是回家鄉田尾接手爸爸的鐵砲百合花花田；他說，鐵砲百合改良品種有一枝單朵及一枝2至3朵花苞，拍賣價一把5枝50元至70元，對農民來講這樣的收入不錯，而且工作時間較自由，比當上班族還好。

鐵砲百合球莖依品種不同，每顆3元至10元，每分地種植1萬5千顆，成本4萬5千至15萬元，種下球莖前的每分地施肥費5000元，每顆球莖只有一枝花，最快60天採收，中秋過後到翌年春季的氣溫偏涼，生長約90天採收，綜合各種生產要件可算出種鐵砲百合成本高於其它花卉。