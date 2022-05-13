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鐵砲百合景點爆紅 生產成本高 田尾農民不開放打卡
鐵砲百合進入盛開季期，網路出現多處打卡熱點，彰化縣田尾鄉也種植鐵砲百合，面積不大，因生產成本高，農民以採收批發出售花卉為主，暫不考慮開放參觀，但鐵砲百合花田在彰化縣算是少見，朵朵花苞吸引路人佇足觀賞。
彰化花鄉田尾盛產各品種的菊花、洋桔梗，也是全台康乃馨最大產地，鐵砲百合相較之下種植面積小，全鄉僅10公頃，卻可全年生產。田尾鄉農會花卉產銷第一班前班長鄭登文今天表示，鐵砲百合吸收養分多，必須輪種以保持地力，一塊地一年種一次鐵砲百合，其餘時間種水稻。
60歲鄭登文讀專科時主修機械設計，在機械工廠工作約6年，幾經考量還是回家鄉田尾接手爸爸的鐵砲百合花花田；他說，鐵砲百合改良品種有一枝單朵及一枝2至3朵花苞，拍賣價一把5枝50元至70元，對農民來講這樣的收入不錯，而且工作時間較自由，比當上班族還好。
鐵砲百合球莖依品種不同，每顆3元至10元，每分地種植1萬5千顆，成本4萬5千至15萬元，種下球莖前的每分地施肥費5000元，每顆球莖只有一枝花，最快60天採收，中秋過後到翌年春季的氣溫偏涼，生長約90天採收，綜合各種生產要件可算出種鐵砲百合成本高於其它花卉。
鐵砲百合別名麝香百合，「鐵砲」是日本名稱，台灣原生種百合就是鐵砲百合的近親，不過台灣百合的花期集中每年農曆三月十五日（今年換算是國曆4月15日）前後約一個月，太短暫，農民透過貿易商從荷蘭購買適應台灣亞熱帶氣候生長的百合改良品種球莖，但種植季節仍在秋末到夏初。
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