民代爭取忠明南路地下道填平 市府：研議評估中

台中市鐵路高架化後，建設局辦理5處地下道填平工程，市議員邱素貞關心，忠明南路地下道何時填平？附近居民引頸期盼。建設局表示，已邀集相關專家學者研議評估中，後續評估結果將適時公開說明，初估填平總經費約1億元。

台中市議會今進行都發建設水利委員會業務質詢，市議員邱素貞表示，建設局在鐵路高架化後，辦理5處地下道填平工程，包括建成路、國光路及五權路地下道，目前皆完成填平並通車，對於交通、經濟效益，帶來新氣象與繁榮，周邊居民反應相當熱烈。

邱素貞問建設局，忠明南路地下道何時動工填平，附近居民引頸期盼，希望能像其他5處地下道一樣，填平後能帶動附近經濟繁榮、縫合市區交通。

建設局長陳大田指出，忠明南路地下道填平工程，早期規劃因有柳川經過等因素，道路較複雜，因未列為填平道路，現在大部分地下道已填平完畢，建設局針對各面向進行可行性評估作業，目前已完成初步評估，認為填平具正面效益。

陳大田說，建設局已邀集相關專家學者研議評估中，後續評估結果定案後，將適時公開說明並積極籌措經費辦理。

初步評估，填平所需總經費約1億元，起自忠明南路730巷至忠明南路696巷，全長約330公尺、寬30公尺，工期約需至少8個月，將等評估結果及經費籌措情形處理。