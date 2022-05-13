溪湖果菜市場接密報有疑似症狀者竟拒快篩 今公告開罰　

北農規定快篩作假者最嚴重處以停業的處分，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司參照辦理，但接獲密報有農民出現疑似症狀拒絕快篩，仍幾乎每天進場交易，溪湖鎮果菜市場公司今公告，如違反防疫規定，經衛生機關查證屬實者得處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

總經理蔡健文說，北農確診病例攀升，便規定與確診病例有密切接觸者應快篩，快篩陰性才可入場，未料傳出持他人快篩陰性進場等流言四起，北農宣布如查證屬實將停業，彰化縣是農業縣，彰南又是農業產區，人情味格外濃厚，因此希望農民和盤商自律，沒白紙黑字公告和規定，不過都會宣導農委會和北農的作法。

蔡健文表示，溪湖鎮果菜市場公司近日接連接獲密報，有農民和盤商出現疑似症狀，有的症狀明顯，怕自身被隔離及與他（她）們的密切接觸者也被匡列，都不主動快篩並拒絕別人勸告快篩，照常到果菜市場公司交易和一般攤販市場買賣。

溪湖鎮果菜市場公司今天公告，批發市場從業人員確診應隔離，不得入場，如衛生機關查證確診屬實且不遵守各級衛生機關指示，而有傳染他人之虞者，將處二年以下有期徒刑、或拘役或20萬元以上、200萬元以下罰鍰。