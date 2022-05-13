中市建商圍籬占用人行道 簡易娃娃車卡卡

台中市建案齊發，市議員陳淑華接獲民眾陳情，建商將圍籬外推占用人行道，就連簡易娃娃車也「卡卡」難行，何況身障人士，要求市府都發局應監督建商，還道於民。都發局表示，建商建築工地申報開工要送審施工計畫作業，依規可作外推施工，但若影響用路人行走或堆置建材影響道路通行，警察與交通機關將開罰。

台中市議會今舉行都發建設業務質詢，市議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞聯合質詢，陳淑華指出，建築工地在建築時，可以借用道路、圍籬外推；但這樣嚴重排擠人行空間，行人被迫走在道路，險象環生。

陳淑華說，有國中旁的建築工地，沒有人行道的重要道路，學生上下課走在路上，非常危險，愛心媽媽、民眾向她反應，水湳地區一處工地，建設公司明明在養地，就申請用路、把圍籬外推，沒有施工佔用人行道超過期限，市府也沒能力查核撤除道路借用。

陳淑華更請親子推簡易式娃娃車上路實測，有一些工地用了道路後，人行道淨寬度只剩幾十公分，人行都沒辦法，娃娃車「卡卡」，更何況是輪椅族？也有工地圍籬外推，還在圍籬裝設廣告燈箱，行人路權何在？

陳淑華說，不能建商蓋房子賺錢使用公家的道路，卻讓民眾走到道路上，自負風險。許多台中市建案周邊行人難以通行，建商申請過程市府有無派員去看？建商提出申請，市府書面就通過，並不保障行人路權。

都發局長黃文彬表示，都市計畫跟相關建設要考量人本的概念，建管部分，建築工地申報開工，依規要送施工計畫申請書，施工計畫圍籬的範圍在建築線，道路使用與寬度大小依規可外推。