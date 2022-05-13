新社頭嵙山缺農用水十餘年 改善工程斥資千萬年底完工

台中新社頭嵙山地區農業灌溉水缺乏，十餘年皆未能解決，立法院副院長蔡其昌今邀集行政院農田水利署等相關單位，會勘「頭嵙山三嵙口蓄水池既管路設施改善工程」，爭取1820萬元擴大灌溉服務，預計7月動工，今年底完工。

台中新社頭嵙山地區務農區域廣泛，但白冷圳灌區無法完全供應頭嵙山地區的灌溉，影響農民用水，過去十幾年問題都無法解決；立法院副院長蔡其昌去年12月接獲陳情，便立即向農委會爭取經費，施造「頭嵙山三嵙口蓄水池既管路設施改善工程」。

行政院農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，2020年「農田水利法」通過，才有經費預算可推動農田水利建設，蔡副院長更協助此區國有產財署的土地配合，協調整合各單位，此次工程總經費1820萬，此次工程預計於111年7月動工，同年12月完工。

蔡昇甫提到，此次工程除蓄水池功能外，加上管路灌溉設施的補助，每戶農民最高可申請40萬元，包含田間管路灌溉、調節控制、動力、調蓄等四大設施補助，徹底解決農民灌溉問題。

立法院副院長蔡其昌表示，台中非灌區的地區還有很多，這次前來主要是向農民朋友說明目前工程的規劃，自己是行動派，農民的問題中央有辦法解決，我們一定會盡快協助處理。

農田水利處台中管理處處長陳榮福也表示，蔡其昌副院長在去年接到新社鄉親陳情後，同年12月23日當天即邀請蔡昇甫署長等人會勘，了解當地需求，當場要求農水署要在最快時間處理，蔡署長也當下允諾約2千萬預算，由台中管理處辦理。