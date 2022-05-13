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旱溪野草比人高 民批地方沒政府 水利局回是中央沒有

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員賴義鍠今天在台中市議會進行質詢。記者林佩均／攝影
台中市議員賴義鍠今天在台中市議會進行質詢。記者林佩均／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北明顯降雨，其他地區零星降雨；明天至下周一滯留鋒徘徊，應注意致災性降雨。

台中市議會多名議員關心梅雨將至，市議員謝明源痛批，旱溪兩側野草叢生，「地方沒政府了嗎？」水利局長范世億回，「跟議員報告，是中央沒政府」，旱溪屬於中央三河局管轄，台中市府會建議中央儘速清除雜草，確保汛期安全。

吳德榮表示，明天至下周一滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北部微冷，下周日、下周一北部高溫降至20度左右，下周日晚至下周一晨及下周一晚至下周二晨，北部最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。

台中市議會今天舉行都發建設業務質詢，市議員謝明源說，台中市旱溪兩側野草叢生，汛期將至，痛批「台中是沒政府可以管了嗎？」擔憂洪水成災，野草比人高實在難看，請台中市政府要關心。

台中市水利局長范世億妙回，「跟議員報告，是中央沒政府」，旱溪屬於中央三河局管轄，中央會評估，但台中市政府會建議中央儘速清除雜草，確保汛期安全。

市議員賴義鍠也說，氣象局已宣布今年將有致災性的梅雨季，梅雨致災是極端氣候造成，市府面對水患要提早加強相關防災作為。

水利局長范世億表示，市府每年4、5月召開防汛會議、相關演練等作業，於300多個台中市易致災地區，建置智慧防汛作為，研究台中市那些地區會淹水，並陸續建置；民眾可在區公所領取沙包，他也呼籲民眾，住家附近水溝因樹葉、垃圾阻塞入水孔，環保局、建設局有定期清淤，民眾也應在汛期前注意並清潔。

台中市議員謝明源今天在台中市議會進行質詢。記者林佩均／攝影
台中市議員謝明源今天在台中市議會進行質詢。記者林佩均／攝影

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