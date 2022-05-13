南投半年2起兒童墜落意外 居家環境潛藏這麼多風險

「事故傷害」是兒少死亡首要原因，除車禍、溺水，居家事故如跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒等也是其中之一，南投縣去年至今發生2件兒童墜落意外，造成1死1傷，因疫情嚴峻，兒童長時間在家，家長更要注意家中危險因素，以免孩子發生意外。

「沒經歷過，你不會知道那種震撼！」南投劉小姐回憶兒子剛滿3歲那年，全家睡午覺，丈夫醒來突然看見，兒子攀在窗戶邊，紗窗已被推開一半，夫妻兩人趕緊衝去抱住兒子，嚇出一身冷汗，雖然已是往事，至今餘悸猶存。

事實上，意外隨時都在周遭發生，去年12月埔里鎮一名2歲男童疑從4樓住家墜落，幸好先撞到樓下遮雨棚後才落地，雖有顱內出血，送醫後救回一命。上個月，南投市一名8歲男童從7樓住處窗戶墜落，傷重不治。當時母親正在照顧襁褓中的幼兒，沒想到一不注意兒子就發生意外。

南投縣衛生局說，5月15日兒童安全日，為了避免孩子在家發生意外事故，衛生局製作兒童居家安海報，提供家庭中的危險因素和預防方法，提醒家長們應隨時注意，讓孩子遠離危險。