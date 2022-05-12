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雨季來了土堤危險 彰縣府撥款修二林兩處排水土堤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人視察二林鎮萬興排水等土堤護岸。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美等人視察二林鎮萬興排水等土堤護岸。記者簡慧珍／攝影

汛期來臨，彰化縣二林鎮第四放水路和萬興排水大多仍是土堤護岸，地方反映通洪斷面不足，恐怕淹水，縣長王惠美等人今天前往勘查應急工程時表示，已向水利署爭取補助款2900萬元，縣政府配合18%工程款，將改善左、右岸各320公尺護岸，確保民眾的生命財產安全。

二林鎮第四放水路位在二林中科園區旁，2018年曾溢堤造成農損及逾2萬多隻雞被淹死，縣政府2021年動支縣款1950萬元改善左岸淹水情形，今年縣府向水利署爭取補助2900萬元將辦理左、右岸各320公尺護岸改善工程。

王惠美說，縣府近年投入二林鎮的改善排、改善堤岸道路、清疏排水等水利經費累計2億3692萬元，今天也視察的萬興排水（彰148線）應急工程，王惠美感謝中央核定工程款1920萬元，縣府配合款18%。

此外，為了一次性完成完整渠段與水防道路改善，縣府再撥款169萬元，改善範圍向上游延伸到東崙橋，計畫改善萬興排水幹線左側護岸526公尺、水防道路修繕2217平方公尺，總工程經費2089萬元，希望能有效改善附近地區淹水問題。

今天王惠美也到竹塘鄉查看樹腳村福田路、安樂路、土庫村民生巷、竹元村竹西農路、竹五路（彰127線）合計5條道路，路面現況老舊、龜裂且路側下陷也影響農產運輸，急需改善改善，縣政府撥款約1748萬元，改善總長度4051公尺。

王惠美 護岸 淹水

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