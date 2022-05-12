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防治椿象肆虐大坑果園 中市農業局放30萬顆平腹小蜂卵

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中市農業局呼籲登山遊客，不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。圖／台中市農業局提供
中市農業局呼籲登山遊客，不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。圖／台中市農業局提供

台中大坑近日大量湧現荔枝椿象，市府農業局與台中地區農會，昨早於大坑登山步道周圍荔枝、龍眼果園，釋放30萬隻平腹小蜂。農業局以友善環境的防治方式消滅荔枝椿象，亦提醒登山遊客，勿破壞掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。

荔枝椿象於每年4至5月時常出沒，現為其交尾及產卵期；大坑步道附近有農民種植作物，多為荔枝、龍眼等果樹，正值抽穗開花，是蜜蜂授粉、採蜜的盛期，為避免防治椿象，影響蜂群生存、果樹授粉及登山遊客，中市府農業局及台中地區農會，於步道周邊釋放「平腹小蜂」。

中視農業局表示，「平腹小蜂」為荔枝椿象天敵，其卵將寄生於荔枝椿象卵中，使椿象無法孵化，逐年降低害蟲數量。此外，也積極輔導周邊農友採取釋放平腹小蜂、修剪枝條、清園或敲除成蟲等友善方法防治荔枝椿象。

農業局提醒，荔枝椿象蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，請民眾勿徒手抓孵化的幼蟲及成蟲，避免臭腺分泌物接觸皮膚而受傷，可用塑膠袋套捕密封丟棄；誤觸臭液時，請立即用水大量沖洗並儘速就醫。

另外，平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有點像螞蟻但不具攻擊性，呼籲登山遊客，不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。

平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有點像螞蟻但不具攻擊性。圖／台中市農業局提供
平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有點像螞蟻但不具攻擊性。圖／台中市農業局提供
中市府農業局於大坑地區釋放30萬隻「平腹小蜂」，防治荔枝椿象肆虐。圖／台中市農業局提供
中市府農業局於大坑地區釋放30萬隻「平腹小蜂」，防治荔枝椿象肆虐。圖／台中市農業局提供

荔枝椿象 農會 登山步道

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