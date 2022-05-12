跟騷法6月1日上路 台中市警局成立緊急應變小組

跟騷法將在6月1日上路，台中市警局婦幼隊，為強化第一線同仁執法知能及提升案件處理敏感度，除編撰教材、加強教育訓練之外，也在各分局增補家防官一名，並與市府局處、地檢署成立「跟蹤騷擾緊急應變群組」，加強即時縱向及橫向協調、聯繫。

台中市警局婦幼隊表示，跟蹤騷擾防制法將在今年6月1日上路實施，為強化第一線同仁執法知能、提升案件處理敏感度，除編撰教材提供各單位運用、辦理講習由各外勤主管及業務承辦同仁參加外，並由各分局、分駐（派出）所利用各項集會、勤前教育加強第一線佐警教育訓練，確立工作目標、精進工作方法。

目前各分局增補家防官1名，共計增補15名，將全力投入推動與執行跟蹤騷擾防制業務，以提升案件處理品質。