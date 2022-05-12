跟騷法6月1日上路 台中市警局成立緊急應變小組
跟騷法將在6月1日上路，台中市警局婦幼隊，為強化第一線同仁執法知能及提升案件處理敏感度，除編撰教材、加強教育訓練之外，也在各分局增補家防官一名，並與市府局處、地檢署成立「跟蹤騷擾緊急應變群組」，加強即時縱向及橫向協調、聯繫。
台中市警局婦幼隊表示，跟蹤騷擾防制法將在今年6月1日上路實施，為強化第一線同仁執法知能、提升案件處理敏感度，除編撰教材提供各單位運用、辦理講習由各外勤主管及業務承辦同仁參加外，並由各分局、分駐（派出）所利用各項集會、勤前教育加強第一線佐警教育訓練，確立工作目標、精進工作方法。
目前各分局增補家防官1名，共計增補15名，將全力投入推動與執行跟蹤騷擾防制業務，以提升案件處理品質。
另外，台中市婦幼隊隊長高嘉陽，率業務組長、承辦人，與各分局業務組長及承辦家防官成立「緊急應變暨業務討論群組」，讓員警在受理、處理案件有任何疑義，或緊急個案時，能迅速反映、報告，並於群組內回應、處置；也跟市府社會局、衛生局、教育局、勞工局及台中地檢署等機關成立「跟蹤騷擾緊急應變群組」，遇跟蹤騷擾案件即時縱向及橫向協調、聯繫等事項。
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