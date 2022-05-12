快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫善款支付因公染疫補助 市府：捐款人指定用途

中央社 / 台中12日電
台中市規劃前線防疫人員補償金，公務人員因公確診、居隔可獲補助。圖／台中市政府提供
台中市規劃前線防疫人員補償金，公務人員因公確診、居隔可獲補助。圖／台中市政府提供

台中市規劃前線防疫人員補償金，公務人員因公確診、居隔可獲補助，市議員張玉嬿指出，補助竟由防疫捐款支應，和市府所說自籌不符，中市府回應，因有捐款人指定用途。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨市議員張玉嬿對於防疫捐款流向以及使用提出質詢，她表示，市長盧秀燕去年5月提出「前線防疫人員補償金計畫」，公務人員因執行公務受隔離、確診者發給慰問金，確診者新台幣12萬、隔離者3萬元，此筆經費自籌。

她指出，去年有8名市府人員因防疫公務遭隔離，慰問金共24萬元，市府竟挪用民間防疫捐款支出，「市府請客，善款買單」，市民對拿民間捐款補償公務員的觀感很差，捐款應該用在醫護、購買防疫物資、協助弱勢防疫的急難救助金。

衛生局長曾梓展說，防疫捐款收入共1億1277萬元，去年5月起勸募，用途包括購買防疫物資、醫護溫馨專案、防疫慰勞專案、長者長照失能者到府施打服務、防疫公務確診遭隔離者補助、因施打疫苗死亡個案家屬慰問金、接種禮券獎勵金等共14項。

張玉嬿表示，支持市府發放因公染疫、隔離的市府人員慰問金，但應該由市長的二備金或追加減預算來支應，別再和更需要的醫護、弱勢爭用民間捐出的善款。

衛生局透過文字稿表示，此計畫經費由防疫捐款支應，是因有捐款人指定用途，供防疫物資、設備、相關人員的慰問金及補償金等，因此所需經費由防疫捐款支應，如經費不足，會再用第二預備金或追加預算方式支應。

捐款 隔離 衛生局 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

防疫假學生逾4千人 台南制定公版「停課證明」便民

確診有時間差家長拿不到居隔書 中市：校方造冊可補開

議員籲徵成功嶺闢快篩醫療專區 台中衛生局長：想法前衛

政府貴賣快篩劑差價哪去？ 市議員：下民易虐上天難欺

相關新聞

內政部明審查彰化升格案 王惠美希望不要有人唱衰彰化

內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美將親率縣府團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去...

防疫善款支付因公染疫補助 市府：捐款人指定用途

台中市規劃前線防疫人員補償金，公務人員因公確診、居隔可獲補助，市議員張玉嬿指出，補助竟由防疫捐款支應，和市府所說自籌不符...

因應首波梅雨鋒面 台中水利局明開設3級應變中心

台中市長盧秀燕今天下午3時宣布，台中新增3830例確診。依中央氣象局資料，周末將迎來首波梅雨鋒面，台中將有短時強降雨及長...

台中長億高中圖書館大樓動土 演藝廳與社區共享

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。市長盧秀燕表示，該工程由市府及教育部共...

大甲體育場兒童遊具老舊 中市運動局將整修9月底完工

台中市大甲體育場兒童遊具老舊，雖經多次修繕，但已不符合現今安全規定，台中市議員施志昌今早會同市府運動局到場會勘，希望整地...

中市警局花48萬民調不公布？局長否認 議員拿公文質疑

台中市議員楊典忠表示，根據最近三次媒體民調來看，台中治安不是倒數就墊底，另市府研考會、建設局的施政滿意度民調報告都公開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。