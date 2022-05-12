快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應首波梅雨鋒面 台中水利局明開設3級應變中心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市水利局長范世億說，水利局將於明晚開設三級應變中心，備妥防汛物資全力防災。圖／台中市政府提供
台中市水利局長范世億說，水利局將於明晚開設三級應變中心，備妥防汛物資全力防災。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天下午3時宣布，台中新增3830例確診。依中央氣象局資料，周末將迎來首波梅雨鋒面，台中將有短時強降雨及長時豪雨等級，台中市水利局將於明天晚上8時開設三級應變中心，備妥防汛物資全力防災。提醒市民做好防汛準備，若遇淹水或水利設施災情可撥打119或1999通報，市府將立即派員搶修。

盧秀燕說，中央氣象局昨天上午已對台中市、彰化縣、南投縣等8縣市發布大雨特報，預估周六、周日降雨最為明顯，因市府將於5月14日開設40餘處快打站，提供18歲以上的市民接種第三劑，她提醒市民事先查好快打站地點，提早出門，攜帶健保卡、小黃卡、雨傘或雨衣，並留意雨中路況。

水利局長范世億說，中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等5座抽水站輪值人員已進駐待命應變，同時已備妥沙包2萬包、防汛鼎塊665塊、243部（大、中、小型）移動式抽水機，並同步通知區公所進行沙包發放作業，因應狀況隨時待命支援。

范世億說，水利局於汛期前已完成多項防汛資材及工程整備，確保豪大雨來襲時，不會因堵塞造成淹水災情；另為強化都市水患防災應變能力，水利局已建構全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等超過300部以上感測設備，可發揮智慧防汛分析預警、疏散通報與調控評估能量，展現出韌性城市所需的預警、反應與回復力，守護大台中家園。

范世億提醒民眾，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

水利局 台中市 淹水

延伸閱讀

梅雨將襲台 合歡山公路提前取消本周末高乘載管制

安居樂水新北論壇展政績 主打翻轉沉痾及水岸復興

首波梅雨鋒面將報到 北市水利處籲民眾做3件事防汛

首波梅雨鋒面將報到 台南預佈446台抽水機

相關新聞

內政部明審查彰化升格案 王惠美希望不要有人唱衰彰化

內政部明天審查彰化爭取升格直轄市案，縣長王惠美與議長謝典林將率府會團隊前往說明，王惠美說，彰化人期待彰化升格很久了，過去...

因應首波梅雨鋒面 台中水利局明開設3級應變中心

台中市長盧秀燕今天下午3時宣布，台中新增3830例確診。依中央氣象局資料，周末將迎來首波梅雨鋒面，台中將有短時強降雨及長...

台中長億高中圖書館大樓動土 演藝廳與社區共享

台中市長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程，今舉行動土典禮，預計114年1月完工。市長盧秀燕表示，該工程由市府及教育部共...

大甲體育場兒童遊具老舊 中市運動局將整修9月底完工

台中市大甲體育場兒童遊具老舊，雖經多次修繕，但已不符合現今安全規定，台中市議員施志昌今早會同市府運動局到場會勘，希望整地...

中市警局花48萬民調不公布？局長否認 議員拿公文質疑

台中市議員楊典忠表示，根據最近三次媒體民調來看，台中治安不是倒數就墊底，另市府研考會、建設局的施政滿意度民調報告都公開，...

今天國際護師節 彰化縣長王惠美感謝辛苦抗疫的護理師

兩年多來，因為疫情原因，護理人員特別辛苦，在今天5月12日「國際護師節」，彰化縣政府特別致贈12家醫院及衛生局護理人員縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。